Proč skončil Forejt? Politici pád šéfa protokolu nechtějí komentovat

Forejt končí podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka z osobních a zdravotních důvodů k dnešnímu dni, v závěru roku skončí i jeho pracovní poměr. Premiér Bohuslav Sobotka Forejtův odchod z funkce nechtěl komentovat. V pondělí, když se o konci Forejta již spekulovalo, řekl novinářům po jednání kabinetu, že se k záležitosti nebude vyjadřovat, protože se netýká vlády.

„Respektuji rozhodnutí pana Forejta, asi k tomu měl dobré důvody, které mi nepřísluší komentovat,“ řekl novinářům ve Sněmovně předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek rovněž záležitost nechtěl komentovat, protože jde podle něj o věc dohody mezi Forejtem a prezidentem Zemanem.

Kompro na Forejta?

Média také upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně Forejt zachycen. Server Hlídací pes z nahrávky publikoval několik fotografií, celé video zveřejnit odmítl. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit. Oslovena byla i další média, že mohou záběry koupit, uvedl například Český rozhlas nebo server Echo24.

Zdrženlivá byla v hodnocení situace i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová, a to i v souvislosti s kompromitujícími informacemi. Kauza podle ní bude ještě vyžadovat celou řadu vysvětlení. „Mně se nelíbí, že se tímto způsobem řeší personální otázky,“ uvedla. Dodala, že TOP 09 dlouhodobě kritizuje, že kancléř Mynář nemá bezpečnostní prověrku.

Na to upozornil i poslanec ODS Bohuslav Svoboda. „Hrad je slabé místo naší bezpečnosti,“ uvedl. Je to podle něj dané tím, že je zde držen Mynář, třebaže nemá prověrku. Informace o videu nechtěl komentovat. „Nějaké bulvární nebo skandální zprávy já nečtu a nesleduju, nechci o tom nic vědět, to nejsou věci, které řídí náš svět,“ řekl novinářům.