Postavte servery nebo končíte. Ruský zákon komplikuje YouTube existenci

Blíží se konec globální internetové svobody, zamýšlí se komentář serveru Daily Signal v souvislosti s nedávným ruským zákazem sociální sítě LinkedIn. Informační válka je v plném proudu a tendencí dostat web pod kontrolu přibývá i na Západě, kde se sociální sítě s Facebookem a Googlem v čele rozhodly potírat vše, co dle jejich názoru spadá do kategorie tzv. „fake news“ (falešného zpravodajství).

Nyní vrací úder v Putinově Rusku. Do státní dumy tam minulý týden zamířil zákon, který podle spekulací listu Kommersant může ze země vyhnat největšího a nejpopulárnějšího zprostředkovatele videoobsahu na světě, server YouTube.

Zákon z dílny dvojice poslanců Andreje Lugovoje (Liberální demokratická strana) a Šamsala Saralijeva (Jednotné Rusko) se zaměřuje na online služby nabízející uživatelům zprostředkovaný profesionální videoobsah. Návrh stanovuje omezení zahraniční spoluúčasti při ukládání dat takových služeb na úroveň dvaceti procent a týká se všech zprostředkovatelů, které sleduje alespoň sto tisíc Rusů měsíčně. Takovou sledovanost YouTube, které se celosvětově měsíčně chlubí více než miliardou diváků, nesporně ve 146milionovém Rusku hravě překoná.

YouTube podle agentury Tass právně spadá pod definici zprostředkovatele (organizátora) audiovizuálních služeb, kde vlastní obsah přidávají sami uživatelé. Problémem ale je, že kromě toho zahrnuje i obsah profesionální, přičemž mezi oběma neexistuje žádné rozlišení či rozeznatelné hranice.

Google, který YouTube od roku 2006 vlastní, sice v Rusku disponuje servery pro mezipaměť, v případě, že by zákon prošel, by však musel investovat do rozvoje další infrastruktury. Pokud by právní nároky nesplnil, hrozilo by mu, že bude muset videa přenášet ze serverů umístěných v zahraničí. A to by se negativně projevilo na kvalitě a rychlosti přenášeného signálu.

Podobný zákon již Rusové schválili nedávno. Týkal se osobních údajů a povinnosti zahraničních firem umisťovat je na serverech na území Ruské federace. Sociální síť LinkedIn se nové legislativě odmítla přizpůsobit, a proto v Rusku skončila úplně.