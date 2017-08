Porošenko nechá prošetřit zprávy o dodávkách motorů do KLDR. Výsledky budou do tří dnů

Ukrajinský prezident Petro Porošenko nařídil prošetřit zprávy o údajných dodávkách raketových motorů vyráběných na Ukrajině do Severní Koreje. Prezident to dnes oznámil na facebooku. Podle nedávné zprávy amerického listu The New York Times není vyloučeno, že motory mezikontinentálních raket, které KLDR dvakrát testovala, pocházejí z ukrajinského podniku Južmaš.