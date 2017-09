Polsko snižuje závislost na Rusku. Dovezlo první ropu z Kanady

„Je to první dodávka z Kanady za 40 let, co společnost Lotos existuje. Skupina jedná s americkými partnery, aby mohla dostávat různé typy ropy, které nejlépe odpovídají potřebám rafinerie Lotos v Gdaňsku,“ stojí ve sdělení firmy, která je v rukou státu.

Podobně jako Polsko v dovozu usiluje Kanada o větší diverzifikaci svého vývozu ropy. Ten dosud většinově směřuje do sousedních Spojených států.