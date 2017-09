Podnikatelé budou mít online přehled o svých povinnostech, rozhodli poslanci

Novela má zavést takzvaný Právní elektronický systém (PES), který by umožnil podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. Přehled povinností podnikatelů by vedla Hospodářská komora, podle níž by systém mohl podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně. Podle kritiků by byl systém duplicitní s projektem, který chystá ministerstvo vnitra.

Největší spor se ve Sněmovně vedl o nově zaváděnou povinnost navrhovatele právního předpisu zpracovat strukturovaně do samostatné přílohy přehled povinností, které podnikatelům z navrhované předlohy vyplývají. Příloha by se měla objevit i ve Sbírce zákonů. Podle ministra pro legislativu Jan Chvojky (ČSSD) to zvýhodňuje podnikatele proti jiným skupinám obyvatel.

„Ten zákon je prostě na zamítnutí. Nemůžeme mít tady zákony, které mají přílohu jen pro někoho,“ uvedl Chvojka. Rovněž podle bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) je prý novela protiústavní. Návrh i podle stanoviska vlády zasahuje do jejího ústavního práva vydávat vyhlášky. Novela totiž dává Hospodářské komoře právo předkládat vládě návrhy nařízení, které by měl kabinet povinnost projednat.

Zastánci předlohy se proti námitkám ohradili. Martin Plíšek (TOP 09) uvedl, že norma by prostě jen přinesla více práce ministerským úředníkům, kteří normy připravují. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukázal mimo jiné na to, že kritici předlohy o svých námitkách nepřesvědčili ani vládu, ani své stranické představitele.

Pod novelou, kterou nyní dostane k projednání Senát, jsou totiž kromě Stanjury a Plíška podepsáni předsedové Andrej Babiš (ANO), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) spolu s předsedy poslaneckých klubů KSČM Pavlem Kováčikem a ČSSD Romanem Sklenákem. Vláda se navzdory výhradám k novele postavila neutrálně.

Elektronický systém povinností podnikatelů by se plnil podle předkladatelů postupně. Všechny povinnosti vyplývající z národních právních předpisů by měl obsahovat do konce roku 2023.

