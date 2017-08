Pilník v koblize. Babišovi láme vaz „banalita“ Čapí hnízdo

Že takové důkazy existují, přitom lze docela reálně předpokládat. Babiš nikdy v historii svého podnikání neměl problém překračovat hranice zákona a vždy mu to prošlo. Tudíž tak bez skrupulí činil i po vstupu do politiky. Kauza Čapí hnízdo je jen nejsnadnější terč z mnoha, do nichž se lze trefovat a jimiž lze dokázat, že pro aspiranta na premiérské křeslo neplatí ani české, ani slovenské zákony, natož nějaké evropské normy, ale jen a pouze pravidla vlastní moštárny.

Co je dobré pro famiglii řídící to naše malé české Palermo, musí být dobré pro všechny. A když v další cestě k růstu stojí skutečné zákony, tak musejí být změněny či odstraněny, k čemuž je třeba mít reálnou politickou moc. Veškeré konání v tomto směru je pak pro Babiše zcela morální a bohulibé, z čehož plyne i jeho nebývalé sebevědomí a obviňování všech kolem – těch, „ktorí kradnú“ – ze sabotáže jeho dobrých úmyslů.

Trestní stíhání vedené policistou Nevtípilem se zdá průzračně jasné. Babiše ve frontě na krmení koz kamerunských v pražské zoo napadlo, že si vybuduje svou vlastní zoologickou, kde na kozy nebude muset stát frontu. Tak to sám veřejně přiznal. Jeho miliardový Agrofert tedy vyčlenil k tomuto účelu část svého majetku a komusi ho prodal. Existuje nějaký jiný důvod než získání nároku na dotaci pro malé a střední firmy? Možná ano, ale dost těžko se hledá.

Babiš tvrdí, že jeho děti a další blízké osoby chtěly podnikat. Jenže neexistuje zatím jediný veřejně dostupný důkaz, že děti Čapí hnízdo opravdu vlastnily a vykonávaly tam akcionářská práva a skutečně podnikaly. Navíc i v případě, že by tomu tak bylo, ani vlastníci malé firmy spojení příbuzenskými vztahy s velkou firmou nemají na dotaci pro malý byznys právo.

