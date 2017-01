Pavel Telička se stal místopředsedou Evropského parlamentu

Po vysoké škole začal pracovat na ministerstvu zahraničí, brzy se zaměřil na problematiku EU. V roce 1990 se stal členem delegace pro jednání o přidružení, o rok později nastoupil do Stálé mise ČR při Evropských společenstvích (ES). V letech 1993 až 1995 působil jako zástupce velvyslance při ES, poté vedl odbor ES na ministerstvu zahraničí. Od ledna 1998 byl pět let náměstkem ministra zahraničí (od října 1999 prvním náměstkem a státním tajemníkem pro evropské záležitost).



V letech 2003 až 2004 byl velvyslancem ČR při EU a od května do listopadu 2004 působil jako eurokomisař. Od prosince 2004 byl deset let společníkem poradenské firmy Bxl-Consulting, působil i v představenstvu těžařské společnosti New World Resources (majitel OKD). V květnu 2014 se stal poslancem Evropského parlamentu za hnutí ANO.