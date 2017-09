Paušální zákaz těžby dřeva podle majitelů lesů poškodí odvětví

Zákaz cílené těžby je podle SVOL opodstatněný na majetcích, které kalamita postihla a kde je potřeba přednostně provádět těžbu nahodilou. „Na to ovšem není třeba žádného plošného ministerského opatření v lesích celé republiky. Tuto povinnost mají vlastníci lesa ze zákona a každý odpovědný vlastník tak činí ve vlastním zájmu,“ uvedl Kučera.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dočasný zákaz úmyslné těžby dřeva všem vlastníkům lesů v zemi ve čtvrtek. Je podle něj třeba zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Zákaz těžby je navržen do konce roku. Dřevo z kalamit a dřevo napadené kůrovcem by mělo být zpracováno do konce března 2018.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chápe, že opatření je pro vlastníky soukromých lesů nepříjemné, řekl dnes v České televizi. Ministerstvo podle něj zákaz dlouho zvažovalo, situace je ale kvůli větrným kalamitám tak vážná, že jinou cestu nemělo. „My to zatím na kompenzaci nevidíme, budeme o tom jednat,“ uvedl Jurečka.

Nařízení plošného zákazu těžby smrkových a borových porostů bez jakékoliv kompenzace vlastníkům lesů je podle Kučery spíše alibi pro nejvyšší orgán státní správy lesů. SVOL poukazuje i na skutečnost, že ministerstvo dosud nemá koncepci, jak reagovat v mimořádných případech a jak pomoci vlastníkům rychle vyvézt z lesů a zpracovat poškozené dřevo. Na mimořádné situace, které mohou v lesnictví nastat, nepamatují podle SVOL ani daňové zákony.

Majitelé obecních, soukromých a církevních lesů, kteří hospodaří téměř na polovině výměry lesů v České republice, se cítí současnou situací významně ohroženi. „Žádáme proto ministerstvo, aby sporný návrh k zákazu těžeb, který má řadu nejen věcných, ale i formálně právních nedostatků, a který bude SVOL všemi dostupnými prostředky rozporovat, neuvádělo v život a vzniklou situací se zabývalo se vší vážností a odpovědností,“ uvedl Kučera.

Kromě toho SVOL žádá, aby vláda již příští středu zvážila zvýšení příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let v rámci nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti.

