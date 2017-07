Památka místního významu. Zastupitelé dostanou bič na developery

Roky připravovaný zákon o ochraně památkového fondu dnes začínají projednávat poslanci ve třetím čtení. K zákonu, který vyvolal nevoli části odborné veřejnosti a profesních sdružení, se sešlo 53 pozměňovacích návrhů a zákonodárce u něj čeká více než stovka hlasování včetně toho, zda celá norma nespadne pod stůl.

Ještě včera nebylo ani jasné, zda zákon z dílny ministerstva kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) podpoří celá vládní koalice. Klub poslanců ANO se nakonec dohodl, že ano, sociální demokracie přistoupila k volnému hlasování poslanců.

„Za zákonem je sousta práce a diskusí. Vzhledem k tomu, že se v něm střetávají zájmy z mnoha oblastí, není až tak překvapivé, že všichni nesdílí stejný názor. Současný památkový zákon je přežitý, řada jiných souvisejících zákonů se změnila, nový zákon je potřeba a byla by škoda, kdyby jej poslanci neschválili,“ říká zpravodaj zákona Roman Procházka (ANO).

Některé pozměňovací návrhy poslanců by měly ještě posílit roli veřejnosti v ochraně památkového dědictví. Dva z nich ovšem vyděsily investory do nemovitostí. Obávají se, že by návrhy mohly zkomplikovat rozvoj zanedbaných lokalit a zasáhnout do práv vlastníků. Podle návrhu výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu by totiž přibyl do právního řádu nový pojem, a to památka místního významu. O tom, která nemovitost jí bude prohlášena, by totiž rozhodovali pouze zastupitelstva svým usnesením.

„Státní správa disponuje rozsáhlým aparátem odborníků, kteří rozhodují o tom, co je a není kulturní památkou v širších souvislostech a mělo by to tak zůstat. Do tohoto rozhodování by neměli zasahovat laici, ať už se jedná o zastupitele měst a obcí nebo o zájmová sdružení,“ říká Michaela Tomášková, ředitelka společnosti Central Group.

„Nový zákon o ochraně památkového fondu je ještě rigidnější než ten současný. Nový institut památky místního významu by umožnil komukoliv zablokovat cokoliv. Takový nástroj by mohl fungovat ve vyspělé společnosti založené na obecném konsensu, kde negativní postoj křičící menšiny nepřeváží názor většiny. A takovou společností my nejsme. Navíc by byl zneužitelný,“ domnívá se architekt Josef Pleskot.

Podle poslance a zpravodaje zákona Romana Procházky ale místní nejlépe vědí, co je pro ně důležité chránit. „Některé objekty nedosahují takového významu, aby je chránil stát, přesto jsou lokálně důležité,“ podotýká. Návrh ovšem neobsahuje ustanovení, jaká práva a povinnosti by pro vlastníka takové památky z tohoto statusu vyplývaly. Procházka soudí, že by o tom měli rozhodnou sami zastupitelé, nebo by měl ustanovení zákona později upravit prováděcí předpis ministerstva kultury.

To se k návrhu staví neutrálně. „Ze zkušenosti mohu říci, že regulace památkové péče u nás je velmi přísná, a to nejen rozsahem, kterým omezuje vlastnické právo majitelů památek. Další rozšiřování subjektů, které jsou oprávněny do památkové péče aktivně zasahovat, nepovažuji za žádoucí. Samotný návrh nové úpravy památky místního významu je legislativně nedořešený. Myslím, že v navržené podobě přinese více obtíží než užitku,“ je přesvědčen advokát Petr Novotný ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

Že by mohl být takový institut použit jako „místní bič“ na developery se domnívá poslanec ČSSD František Adámek. Ten je autorem dalšího návrhu, aby se spolky, nadace nebo obecně prospěšné společnosti, které se angažují v ochraně architektonického dědictví, staly účastníky řízení o prohlášení objektu kulturní památkou. Dnes mohou pouze podávat podněty, což také dělají. Developeři ale tvrdí, že často účelově jen proto, aby zdržely povolovací proces a postavení účastníka by jim to ještě usnadnilo. Ministerstvo kultury s tímto návrhem nesouhlasí.

