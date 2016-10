ODS je opět lídrem pravice, hlásí Fiala

Z předběžných volebních výsledků se podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy ukazuje, že se ODS vrátila do pozice největší pravicové strany. Věří, že po příštích parlamentních volbách bude ještě silnější. Současnou situaci pokládá za jednu z etap svého plánu "resuscitace" ODS, jejího oživení a vrácení do pozic silné politické strany, řekl dnes po příchodu do štábu v Truhlářské ulici v Praze novinářům.