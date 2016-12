Odra splavná už z Ostravy? Česko a Polsko zahájí spolupráci

Společně s Polskem bude Česko hledat také evropské peníze na propojení dálnic D11 a S3 na východě Čech. Sobotka polskou premiérku při setkání ve slezském městě Visla informoval, že česká vláda se snaží urychlit práce na dálnici vedoucí na hranice s Polskem z Hradce Králové.

Předseda české vlády ve Slezsku také představil český program takzvaných kotlíkových dotací, tedy státních příspěvků na výměnu starých kotlů v domácnostech. Česká strana podle něj uvítá každou investici do zlepšení ovzduší. „To zajímá intenzivně občany na české i polské straně,“ řekl Sobotka.

Sobotka ocenil informace o modernizaci polské železniční tratě do Katovic. Se Szydlovou hovořil také o plánovaném rozšíření hnědouhelného dolu Turów, který leží nedaleko Frýdlantského výběžku. Česko bude žádat o dokumentaci, aby se mohlo zapojit do posouzení vlivu projektu na životní prostředí. Jako problematické vidí zejména udržení hladiny podzemních vod. „Rádi bychom zabránili možným negativním vlivům,“ řekl předseda české vlády.

Polská premiérka novinářům řekla, že se se Sobotkou shodli na nutnosti zlepšovat na obou stranách hranic infrastrukturu. Například dálnice S3 a D11, to je důležitý projekt, záleží nám na tom, abychom ho společně dokončili,“ uvedla. Sobotka ocenil, že obě strany se dohodly na tom, že budou hledat možnost, jak propojení financovat s využitím evropských fondů.

Vyplatí se kanál Dunaj-Odra-Labe? Stát to zjistí za 22 milionů

Politici také probrali plán na novou smlouvu o policejní spolupráci, která by umožnila přeshraniční policejní zásahy. Podle Sobotky je uzavření podobné dohody důležité pro boj s výrobci a distributory pervitinu. Současná smlouva o policejní spolupráci obou zemí je deset let stará. Novou by Polsko a Česko měly podle Szydlové uzavřít v brzké době.

Vzorem pro česko-polskou smlouvu by se měla stát dohoda s Německem, která platí od letošního října. Umožňuje mimo jiné rychlý operativní zásah na území sousedního státu bez předchozího souhlasu druhé strany v případě naléhavé potřeby, například bezprostředního ohrožení života. Takový zásah je možný v pásmu deseti kilometrů od společné hranice.

Szydlová rovněž ocenila, že Sobotka přislíbil podporu polské kandidatuře na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Dále bude podle ní také pokračovat spolupráce v kultuře a výměně zkušeností. Sobotka označil dnešní rozhovory ve Visle nedaleko českých hranic za dobré a užitečné.

