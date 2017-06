Odpadlíci ze Svobodných jdou do voleb s novým hnutím. Chtějí vystoupit z EU

S poměrně ambiciózním plánem jde do říjnových sněmovních voleb nově vzniklé hnutí s názvem Referendum o Evropské unii, které řídí bývalí členové euroskeptické Strany svobodných občanů. Hnutí založené na začátku dubna chce celkem utratit za kampaň až 30 milionů korun a nakonec zasednout v dolní komoře parlamentu.

V příštích dnech představí lídry všech krajských kandidátek a do konce června očekává také zisk čtyř velkých darů od zatím neznámých sponzorů v hodnotě 10 milionů korun. „Zatím nemohu říct, o koho se jedná. Ale jde shodně o čtyři dary v hodnotě 2,5 milionu korun,” řekl týdeníku Euro František Matějka, předseda hnutí a ještě do letošního jara místopředseda Strany svobodných občanů. Z té Matějka podle svých slov odešel letos na jaře sám, protože se prý chtěl soustředit výhradně na vyvolání nového referenda o vystoupení Česka z EU.

Dosavadní příjmy hnutí se počítají v řádu milionů. Zhruba tři čtvrtě milionu korun však Referendum o Evropské unii získalo od spolku Czexit, jehož financování není zcela transparentní. Spolek dosud v obchodním rejstříku nezveřejnil žádné hospodářské výsledky. Czexit je personálně propojený s novým hnutím.

„Když se budete ptát na hnutí, tak jeho financování odtajníme. Pokud jde o spolek, bohužel nemohu posloužit. Jde o soukromoprávní subjekt. To myslím zcela vážně, je to mé morální přesvědčení,“ uvedl Matějka s tím, že by nerad zveřejnil nějaké sponzory spolku a jiné ne. A celkový přehled dárců spolku Czexit prý není možné zveřejnit. „Bez souhlasu druhé strany to není možné. Na to, aby někdo něco chtěl, musí být dva,” odkazuje na neochotu neznámých sponzorů zveřejnit svou identitu.

Matějka i jeho kolegové z vedení hnutí Pavel Chleborád a Richard Hartmann se dlouhodobě vymezují proti členství Česka v Evropské unii, ačkoli v roce 2004 v referendu sám hlasoval pro vstup do společenství. Změnu svého postoje vysvětluje přijetím Lisabonské smlouvy, která přinesla nová pravidla evropské spolupráce.

Hnutí Referendum o Evropské unii má nyní zhruba 25 členů a několik desítek přihlášek. „Pečlivě zvažujeme, koho přijmeme, abychom předešli tomu, že nás budou infiltrovat jiné konkurenční politické strany,” konstatuje Matějka.

