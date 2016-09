Oblíbený "Lula", někdejší prezident Brazílie, míří před soud

Sedmdesátiletý Lula da Silva byl poprvé zvolen do funkce prezidenta Brazílie v roce 2002. O čtyři roky později svůj mandát hravě obhájil, a z nejvyššího postu páté nejlidnatější země světa se tak stáhl až v lednu 2011. Na konci svého druhého mandátu se přitom těšil nezvykle vysoké podpoře veřejnosti. Ekonomika v té době rostla více než sedmiprocentním tempem a da Silvovu politiku schvalovalo až 90 procent Brazilců.

Strmý pád přišel letos v březnu, kdy byl exprezident zadržen v souvislosti s korupčním skandálem ropného gigantu Petrobras. Podle obvinění byl jednou z hlavních postav obřího korupčního schématu, jež připravilo akcionáře státního podniku a daňové poplatníky odhadem o 42 miliard brazilských realů (více než 311 miliard korun). Manažeři firmy, přímo dosazovaní prezidentovou Stranou práce a jejími spojenci, údajně záměrně předražovali zakázky inženýrským firmám. Peníze pak odváděli politikům, z nichž část sloužila jako úplatky a část jako prostředky k financování volebních kampaní Strany práce, uvedla agentura Reuters.

Podle prokurátora Deltana Dallangola byl da Silva, který v tu dobu kontroloval jak Stranu práce, tak z pozice prezidenta i federální vládu, ústřední postavou celého schématu. „Byl dirigentem tohoto kriminálního orchestru. Celý korupční systém měl kromě obohacení za cíl udržet Stranu práce u moci, a to i za pomoci kriminálních postupů,“ připomíná prokurátor, že valná část prostředků měla být použita k financování volebních kampaní.

Kromě udržování politické moci měl Lula, jak se bývalému prezidentovi obecně přezdívá, z chobotnice benefitovat i po majetkové stránce. Podle prokuratury obdržel někdejší odborářský předák na úplatcích téměř 4 miliony realů (téměř 30 milionů korun). Mezi „dary“, jež měl v rámci korupční sítě obdržet, je mimo jiné i luxusní apartmán na pobřeží v Sao Paulu. Silva však jeho vlastnictví podobně jako veškerá obvinění popírá.

Mezi obviněnými je také Lulova manželka Marisa Leticia Lula da Silva a představitelé firem a institucí, jež se měly na chobotnici podílet.

Podle exprezidentových právníků je celý proces honem na čarodějnice, jehož hlavním cílem je odstranit stále oblíbeného lídra před rokem 2018, kdy by se mohl opět ucházet o prezidentský post. Podle aktuálních průzkumů zůstává levicový politik i přes nejnovější obvinění největším favoritem na zvolení. Vzpruha by to byla zejména pro vládnoucí Stranu práce. Ta si momentálně prochází kritickým obdobím, když Brazílie čelí nejhorší ekonomické recesi od roku 1930 a navíc přišla o prezidentku. Někdejší da Silvova chráněnkyně Dilma Rousseffová čelila impeachmentu pro podezření z manipulace s hospodářskými výsledky země a na konci srpna byla Senátem odvolána.

Tempo růstu HDP Brazílie za posledních 10 let

