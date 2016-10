Novela insolvenčního zákona má pomoci oddlužit víc lidí

Novela je nyní v připomínkovém řízení, kde se k ní mohou vyjádřit jednotlivé vládní resorty. Se změnami nesouhlasí Česká asociace věřitelů.

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. „Oddlužení si za více než pět let našlo místo. Je to nástroj, s kterým jsou velmi dobré zkušenosti,“ řekl Pelikán.

Ministerstvo chce v novele zcela odstranit stávající podmínku, která hovoří o tom, že dlužník má být schopen uhradit v pěti letech 30 procent svých dluhů. Podle Pelikána je tato bariéra nespravedlivá, protože velké množství lidí na oddlužení nedosáhne kvůli výši dluhů. Podotkl také, že podobné podmínky pro oddlužení nejsou ani v zahraničí.

Česká asociace věřitelů tvrdí, že přijetí změn by znamenalo zcela zásadní a nespravedlivý zásah do práv věřitelů. „Odstraněním minimální hranice splacení dluhu pro zahájení osobního bankrotu věřitelé ztrácejí jakoukoli garanci, že se domohou alespoň části svých oprávněných nároků,“ upozornila. Pro věřitele je prý velmi nevýhodná už stávající hranice 30 procent. „Její odstranění pak pro dlužníky může být signálem, že nově své dluhy nemusejí splácet již vůbec. To je zároveň následně může motivovat k tomu, aby vědomě vytvářeli a nespláceli další dluhy,“ dodala.

Nový systém by měl podle Pelikána fungovat tak, že do procesu oddlužení bude moci vstoupit každý bez ohledu na výši dluhů. Podmínkou však bude to, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr - například, že dluhy vznikly uzavřením půjčky, o které dlužník předem věděl, že ji nebude splácet. Zároveň dlužníci budou moci do oddlužení vstoupit pouze tehdy, pokud procesem neprošli v předchozích sedmi letech.

Dlužník při novém způsobu oddlužení přijde o majetek s výjimkou běžného vybavení domácnosti či obydlí, což je podle ministra zpřísnění oproti dosavadnímu stavu, kdy soud rozhoduje mezi prodejem majetku či splátkovým kalendářem. Podle Pelikána se dlužníkům bude zabavovat majetek, jen když jeho hodnota přesáhne 100 tisíc korun. Soud ho následně prodá. Lidé pak budou dluh splácet s příjmu. Zůstane jim jen částka, která nejde zabavit.

Když člověk splatí polovinu dluhů, tak proces potrvá tři roky. Když splatí 30 procent dluhu, tak potrvá pět let. Nejdelší doba pro oddlužení bude sedm let v případě, když se splatí méně než 30 procent dluhů. „Budou se muset snažit ze všech sil vydělat, co nejvíc peněz, aby uhradili co nejvíc dluhů,“ zdůraznil Pelikán.

Podle Pelikána se také posílí role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně o nich připraví zprávu o postupu oddlužení. „Bude důležitá. Když tam napíše, že se dlužník nesnaží a nespolupracuje, tak riskuje, že ho insolvenční soud z procesu vyřadí,“ uzavřel Pelikán.