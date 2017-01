Nové bloky v Dukovanech? Němci i Rakušané mají připomínky

Záměr zatím prošel zjišťovacím řízením. Jeho cílem bylo upřesnění informací, které má ČEZ uvést v dokumentaci mapující vlivy tohoto záměru na životní prostředí. Takových požadavků je v dokumentu uvedeno 70. Týkají se mimo jiné zdůvodnění potřebnosti stavby, jejího technického řešení, bezpečnosti provozu a dopadů na zdraví lidí, zabezpečení zásobování vodou pro nové bloky a nakládání s radioaktivními odpady.

„Jsou to standardní oblasti, se kterými jsme počítali a jsme připraveni se s nimi řádně vypořádat,“ řekl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Požadovanou dokumentaci podle něj plánuje ČEZ vypracovat a předat ministerstvu během příštího roku.

Přečtěte si, jak je na tom české jádro s produkcí elektřiny:



České jaderné elektrárny letos vyrobí nejméně proudu za 14 let





Lhůta pro předložení dokumentace je v kompetenci oznamovatele, sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. Proces EIA pak zřejmě ještě potrvá dva až tři roky, než ministerstvo k záměru na vznik nového jaderného zdroje u Dukovan vydá konečné stanovisko. Podle Pospíšilové ale jde o velmi hrubý časový odhad. Kvůli mezinárodním konzultacím se řízení může protáhnout.

Ve zjišťovacím řízení poslala vyjádření řada státních úřadů, samospráv a občanských iniciativ, psali i jednotliví lidé. Námitek proti stavbě bylo nejvíc z Rakouska a Německa, předložily je i domácí iniciativy.

Přečtěte si o třech klíčových expertech, kteří v Česku vyberou jaderné reaktory:

Seznamte se: 3 klíčoví experti, kteří Česku vyberou jaderné reaktory

„Pokud bude dokumentace zpracována podle závěrů zjišťovacího řízení opravdu objektivně, vyplyne z ní, že při budování nových jaderných bloků jasně převažují negativa nad pozitivy,“ sdělila Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky. Edvard Sequens ze sdružení Calla ve stejné zprávě tvrdí, že dobré závěry zjišťovacího řízení padly i v případě hodnocení nových reaktorů v Temelíně. „Jenže zpracovatel hodnocení je pak ignoroval a ministerstvo životního prostředí takový postup akceptovalo, výsledkem je dodnes se táhnoucí soudní spor,“ uvedl.

Nový jaderný zdroj u Dukovan by podle údajů na webu měl obsahovat jeden až dva bloky, každý s instalovaným výkonem do 1750 MW. První nový blok by mohl být zprovozněn v roce 2035, druhý pak po vyřazení nynějších bloků elektrárny Dukovany.

Stávající čtyři jaderné bloky Dukovan byly zprovozňovány v letech 1985 až 1987. V součtu mají instalovaný výkon 2040 MW a při plném provozu pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Rozvoj elektrárny podporují regionální politici. Podle nich by její uzavření tuto část Vysočiny hospodářsky poškodilo.