Německý ministr financi zvažuje částečnou privatizaci dálnic

Plánovaná reforma počítá s tím, že by soukromé firmy v nové společnosti mohly získat podíl až 49,9 procenta. To by podle magazínu přišlo vhod především bankám a pojišťovnám, které usilují o lepší přístup k projektům na výstavbu infrastruktury a zároveň hledají možnosti, jak v období nízkých úrokových sazeb dlouhodobě uložit peníze.

Na prosazení změn, které by již v prosinci mohly jít do vlády, je třeba změnit článek 90 německé ústavy tak, aby do budoucna dálnice spravovala pouze spolková vláda. Dosud je spravuje spolu s jednotlivými spolkovými zeměmi.

Že by se návrh podařilo prosadit, je ale zatím nepravděpodobné. Proti částečné privatizaci se už totiž vyslovili koaliční sociální demokraté i opoziční strany Zelených a Levice.

V současnosti je to v Německu tak, že finance na stavbu dálnic poskytuje spolková vláda, za jejich plánování a stavbu jsou pak zodpovědné jednotlivé spolkové země. V polovině října se spolková vláda a země dohodly na tom, že by německé dálnice do budoucna financovala, plánovala i stavěla zvláštní společnost. Ne všichni však souhlasí s její částečnou privatizací.

