Německo dá osm miliard třem africkým zemím. Odmění je za reformy

Podpora trojici zemí je svým způsobem odměnou za jejich připravenost k reformám, dodržování lidských práv, boj proti korupci a prosazování vlády práva. Do budoucna by k těmto státům mohly podle Müllera přibýt i další, když splní obdobná kritéria. Ministr také poznamenal, že nestačí jen rozvojová pomoc a soukromé investice do afrických zemí, je podle něj také potřeba Africe nabídnout spravedlivé obchodní podmínky.

Merkelová dnes na zahájení summitu s africkými zeměmi v rámci německého předsednictví G20 vyjádřila přesvědčení, že je nutné, aby prospěch z globalizace měly všechny části světa. Hospodářský rozvoj v Africe je podle ní také cestou, jak zabránit masové migraci a bojovat proti převaděčům.

Afrika a ekonomické vztahy s ní jsou jedním z klíčových témat německého předsednictví zemím G20. Jednat se o nich bude i na summitu, který se uskuteční 7. a 8. července v severoněmeckém Hamburku.

Dále čtěte: