Návrh Marksové narazil: zvláštní úřad pro sociální bydlení nevznikne

Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška půjde o pilotní program, pokud se neosvědčí, dostanou novelizací normy obce v sociálním bydlení povinnosti.

Financovat bude sociální bydlení již existující Státní fond rozvoje bydlení při ministerstvu pro místní rozvoj, řekla novinářům po schůzce ministryně Karla Šlechtová (za ANO). S Bartoškem se shodla na tom, že zákon je pro vládní koalici prioritou. Oba v té souvislosti kritizovali ČSSD a ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) za pomalou přípravu normy.

„Naplánujeme harmonogram (schvalování zákona) tak, aby prošel společně s tím, jak ho bude ministerstvo přepracovávat. Bohužel, kdyby nás MPSV poslouchalo již před dvěma lety, nemuseli jsme na tento zákon čekat tak dlouho,“ uvedl Bartošek. Ani KDU-ČSL ani hnutí ANO podle něj nepřišly v poslední době s novými návrhy, a zdržení vyplynulo pouze z toho, že MPSV jejich připomínky nerespektovalo.

„Žádné Centrum sociálního bydlení, to jsme zcela proti,“ uvedla Šlechtová s tím, že vítá dohodu. „Primárně využijeme nástrojů, které máme, to znamená fond rozvoje bydlení. Je třeba nezatěžovat lidi novou legislativou. Je důležité, aby stát využil nástrojů, které má k dispozici. Primárně přes ně realizoval svou politiku,“ doplnil Bartošek.

Nový státní úřad pro sociální bydlení by podle Šlechtové vrátil Česko k reálnému socialismu. Čtěte více:

ANO původně žádalo, aby zapojení obcí do systému bylo povinné. „V tuto chvíli tu je názor, aby dobrovolnost byla pilotní projekt na pouze několik let. S tím jsem schopna souhlasit,“ uvedla Šlechtová. Problémy v obcích, které se nezapojí do systému, bude ale muset řešit stát, upozornila. Hrozí tak podle ní zneužívání systému a stát bude muset namířit na obce osvětu.

Šlechtová také zdůraznila, že ANO nesouhlasí ani s tím, aby sociální bydlení bylo určeno pro všechny, kdo pobírají sociální dávky, například pro všechny samoživitelky či důchodce. „To je milion lidí, na to bychom zruinovali stát,“ konstatovala s tím, že podle posledního návrhu MPSV by mohlo na sociální bydlení dosáhnout zhruba 118 tisíc lidí. „My navrhujeme zhruba 50 tisíc lidí, protože to jsou osoby v bytové nouzi, které nemají takzvané kompetence k bydlení. Nemají byt a nemají takové příjmy, aby si mohly zaplatit nájemné,“ vysvětlila. Zdůraznila, že ostatním nabízí ministerstvo pro místní rozvoj dotace, například na pečovatelské domy.

Zákon o sociálním bydlení měl podle původních plánů vlády platit od ledna. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) označil normu za jednu z deseti priorit svého kabinetu do voleb. Osm desítek organizací na pomoc lidem v tísni vyzvalo vládu, aby návrh zákona schválila do konce ledna, jinak se nestihne do voleb přijmout. Ministerstvo práce dostalo k předloze tisíce připomínek.

Čtěte také: