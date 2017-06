Ministr spravedlnosti Sessions popírá, že by s Rusy jednal o volbách

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions se nikdy nesetkal s ruskými představiteli v souvislosti s loňskou volební kampaní v USA a ani nemá povědomí, že by se takového jednání dopustili členové volební kampaně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Sessions to prohlásil v senátním výboru pro dohled nad tajnými službami, který prošetřuje možné zásahy Ruska do loňských amerických voleb.