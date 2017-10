Ministerstvo zveřejnilo obsah úmluvy týkající se těžby lithia

Dvoustránkový text obsahuje tři okruhy dohody. Ve společném prohlášení je například závazek „maximalizovat možnosti“ dalšího zpracování lithia v České republice. Ve vztahu k Česku je deklarována také spolupráce s českými akademickými výzkumnými základnami na nejúplnějším zpracování těžené rudy. Třetí bod pak nevylučuje zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu European Metals Holdings Limited Cínovec.

„Není žádný důvod neinformovat veřejnost o všech skutečnostech, které s tímto tématem souvisejí,“ poznamenal ke zveřejnění mluvčí MPO František Kotrba. Podle něj není jediný důvod ke spekulacím, které se v souvislosti s tímto dokumentem objevily.

Až přijdou těžaři. Zásoby lithia v Krušných horách jsou velké, ruda ale není vydatná

Prezident Zeman v úterý v Ústeckém kraji poznamenal, že by memorandum mělo být veřejné. „Nevidím důvod, proč by se ty údaje v něm obsažené neměly zveřejňovat. To přeci není obchodní tajemství. A naopak by se obě zúčastněné strany mohly pochlubit, že se jim povedlo dosáhnout dohody,“ dodal Zeman.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce historický důl na cín. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.

