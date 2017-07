Ministerstvo školství zatím vyplatilo jen dvě pětiny sportovních dotací

Množství přidělených dotací je zatím podle Štecha výrazně vyšší než loni. Minulý rok ministerstvo sportovcům vyplatilo zhruba 2,4 miliardy korun. Letos by to mělo být zhruba 4,2 miliardy korun.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se po vypuknutí dotační aféry kolem bývalé náměstkyně Simony Kratochvílové a tehdejšího předsedy fotbalového svazu Miroslava Pelty rozhodla všechny programy pro sport zastavit a přezkoumat. Programy na podporu činnosti sportovních organizací a svazů byly zrušeny a vyhlášeny znovu. U dalších čtyř programů rozhodl vnitřní audit o vypracování nové metodiky výpočtu rozdělování dotací. Týká se to programů na provoz sportovišť, na sportování veřejnosti, významné sportovní akce a části programu pro handicapované sportovce.

O dotace z nově vyhlášeného programu V, který je klíčový pro fungování českého sportu, podaly žádosti ve druhém kole i všechny zbývající sportovní svazy. Jejich zástupci původně tvrdili, že podmínky jsou pro ně nesplnitelné, takže velké svazy o peníze v úvodním kole ani nepožádaly. Peníze by mohly obdržet do konce srpna. Dotace na činnost střešních organizací by mělo ministerstvo poslat v polovině září.

Nově se musí posuzovat žádosti o dotace na provoz sportovních zařízení, sportování veřejnosti a část programu pro handicapované sportovce, kteří dosud dostali 45 procent peněz. Dotace pro sportoviště chce ministerstvo odeslat do konce letních prázdnin, z dalších dvou programů pak koncem září. Příspěvky na sportování dětí ve sportovních klubech posílá ministerstvo průběžně, zatím z programu VIII poskytlo 45 procent peněz.

Ministerstvo nyní zároveň připravuje dotační programy na příští rok. Chce přepracovat harmonogram dotačního řízení a začít rozlišovat mezi financováním projektů ve sportu a dotačními příspěvky na činnost. Na přelomu srpna a září se chystá vyhlásit programy pro významné sportovní akce a handicapované sportovce, v září pak na činnost sportovních organizací a svazů. Rozhodnutí o výši podpory by svazy měly dostat do konce letošního listopadu. V těchto čtyřech programech budou moci žádat o 1,94 miliardy korun.

