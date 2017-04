Milost pro Kajínka? Vážně o tom uvažuji, potvrdil Zeman

„Řekl jsem 'vážně uvažuji', ale to znamená hodně,“ podotkl dnes při návštěvě Čáslavi Zeman, když se náměstí souhlasně roztleskalo. Později v Benešově dodal, že to neznamená, že Kajínka propustí. „Já jsem neodpověděl, že ho propustím, já jsem odpověděl, že zvážím udělení milosti, protože nejsem zcela přesvědčen o jeho vině a kromě toho sedí už 20 let. A 20 let je velmi dlouhá doba,“ uvedl Zeman.

Zemanovy milosti Zeman ve funkci zatím udělil sedm milostí, tu poslední počátkem dubna muži nemocnému rakovinou odsouzenému za majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování. Už před prezidentskými volbami v roce 2013 Zeman řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc v udílení milostí převedl v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti.

Podotkl, že pochybnosti o Kajínkově případu veřejně vyjádřil už v roce 2001 dnešní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který se ještě jako ministr spravedlnosti se spisem seznámil. Při uvažování o Kajínkově propuštění chce Zeman studovat všechny podklady, které se kauzy týkají.

Prezident připomněl, že při nástupu do funkce požádal tehdejší ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou o přezkoumání Kajínkova procesu tak, že by byl odňat plzeňskému soudu a přeložen jinam. „Paní ministryně Válková byla mezitím odvolána, takže k tomu nedošlo,“ dodal Zeman. Prezident loni na Plzeňsku opět při setkání s občany oznámil, že ministr Robert Pelikán (ANO), který nastoupil po Válkové, měl vůči obnově Kajínkova procesu vyhraněně negativní stanovisko.

Zeman se ke Kajínkovi vyjadřuje dlouhodobě. V lednu 2013 se v pořadu televize Prima vyjádřil pro obnovu řízení s Kajínkem u jiného než plzeňského soudu, o dva roky později při vysílání z lánského zámku to zopakoval. Loni připustil, že si vyžádal Kajínkův trestní spis, ovšem znovu podtrhl, že milost mu nedá.

Kočkův vrah Ďuričko usiluje o propuštění. Přečtěte si více

Plzeňský soud uložil zřejmě nejznámějšímu českému vězni doživotní trest 23. června 1998. Odsoudil ho za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Vraždy si prý objednal jiný podnikatel.

Vinu Kajínek nikdy nepřiznal, policii obvinil z vykonstruovaného procesu a soud z předpojatosti. V důsledku mediálního zájmu se v případu objevila řada nesrovnalostí, později i nové svědecké výpovědi. Tři ministři spravedlnosti podali stížnost na chyby při vyšetřování. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování.

Přečtěte si také: