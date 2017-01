Merkelová je ohledně rozdělování uprchlíků skeptická. Na solidaritě ale trvá

„Já bych nešířila příliš mnoho optimismu,“ uvedla Merkelová. „Ale musíme už trvat na tom, aby každý při rozdělování převzal díl solidarity,“ dodala. Podle Merkelové musí být každý stát připraven podílet se na všech aspektech zvládání migrace. „Jak to přesně může vypadat, nemohu v této fázi ještě říci. Téma tedy není ještě vyřešeno,“ doplnila. O tomto tématu bude 3. února na Maltě jednat s představiteli ostatních členských zemí EU.

V pátek 3. února se na Maltě k migraci uskuteční neformální summit šéfů států a vlád členských zemí EU. „Chceme přirozeně zastavit nelegální přistěhovalectví a věříme, že to je účelné i pro migranty, neboť loni se jich přes 4000 utopilo ve Středozemním moři, většina na cestě z Libye do Itálie,“ prohlásila Merkelová s tím, že dohodu o vracení migrantů do Libye bude možné dojednat, až se v severoafrické zemi zlepší politická situace.

Dobrá vnější komunikace EU musí podle Merkelové zahrnovat informace o tom, zda členské státy dodržely a realizovaly to, na čem se usnesly. „Věřím, že to je důležité, neboť občanky a občané mají dojem, že jsme už řadu věcí vyjednali, ale mnohé z toho nebylo prosazeno,“ poznamenala kancléřka, která bude v zářijových parlamentních volbách znovu usilovat o křeslo předsedkyně vlády.

Dále čtěte: