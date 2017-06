Median: Volby by vyhrálo ANO před komunisty

Volby by v červnu vyhrálo podle volebního modelu Median hnutí ANO, které se měsíc po vládní krizi vrátilo ke 27,5 procenta. Druzí by skončili s 15,5 procenta komunisté, kteří poprvé v historii modelu předstihli sociální demokracii. Tu by volilo 14 procent lidí. Koalice KDU-ČSL a STAN by získala devět procent. Průzkum agentura Median provedla od 20. května do 25. června mezi tisícovkou lidí.