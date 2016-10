Mečiarův pobočník Lexa žaluje zesnulého exprezidenta

Sekretárka I. Lexu: „Pán minister?“

Ľ. Hudek: „Pri telefóne.“

Sekretárka: „Pán minister, dobrý večer prajem. Pán riaditeľ Lexa chce ešte s vami hovoriť.“

Hudek: „Haló?!“

I. Lexa: Servus, Ľudovít.“

Hudek: „Servus Ivanko.“

Lexa: „Ku… do p…, tak som to nechal, ale som tu našiel nejaký odkaz.“

Hudek: „Chválabohu, už to došlo.“

Lexa: „A čo došlo?“

Hudek: „Nóó, od tých susedov z toho bližšieho mestečka. Tri strany.“

Lexa: „Hej?“

Hudek: „No. Som bol aj za starým.“

Lexa: „Si mu to dal?“

Hudek: „No ukázal som mu, on si to prečítal.“

Lexa: „No lebo mi hovoril, vieš. Bol som s ním.“

Hudek: „No a však som mu aj povedal, že ako budeme postupovať ďalej.“

Lexa: „A dáme ešte tomu vyšetrovateľovi, hej?“

Hudek: „No však ten, toho kopneme do gúľ.“

Lexa: „Tak zajtra ho kopneš do gúľ?! Keď ho kopneš do gúľ, dám ti pusu na čelo.“ (smiech obaja)

Hudek: „Ja si myslím, že to už je rozhodnuté. To som dneska dal pokyny, ako to má vyzerať.“

Lexa: „Hej?“

Hudek: „No.“

Lexa: „A spraví to tento prokurátor, alebo ty?“

Hudek: „No tak je to, nie oni to vyberú. To je super. Že keď dvakrát spravil to isté…„

Lexa: „Jasné, jasné.“

Hudek: „Takže ráno by sa to malo odohrať.“

Lexa: „Mhm.“

Hudek: „A…„

Lexa: „A toho krajského, toho odjebeš tiež, toho vieš, toho našeho?“

Hudek: „To postupne. Však to som im naznačoval, že ako toto, vieš no…„

Lexa: „Jasné.“

Hudek: „Ja si myslím, že teraz sa to dobre vyvíja.“

Lexa: „Dobre, toto je dobre. Čo?“

Hudek: „Ty, mám lepšiu náladu.“

Lexa: „Kurva, aj ja mám lepšiu náladu. Mne to šéf hovoril, vieš?“

Hudek: „No, no.“

Lexa: „No, že si to dostal. A tuto, keď som došiel večer, tak akurát som došiel pred chvíľkou, tak mi hovorí dievča, že si mi nechal odkaz.“

Hudek: „Pozerá po mne. Vieš kto?

Lexa: „Viem.“

Hudek: „Že čo máte dobré zvesti? Hovorím, ja sa stále usmievam. Že musíme. Aspoň ja mám viacej optimizmu. Pozerá po mne, hej, že či akú mám náladu.“

Lexa: „Jasné.“

Hudek: „No a…„

Lexa: „Počúvaj Ľudko, bol tu Macuška u mňa dneska…„

Hudek: „No.“

Lexa: “…a hovorí, že Černák na nejakom mítingu tam ukazoval nejaký výpis z počítača. To je možné?“

Hudek: „Pozri sa, … prezídium to robilo.“

Lexa: „Jožko Holdoš?“

Hudek: „Tak oni to niekde tam… Oni to…Vieš ako, policajti debili. Oni to zosumarizovávali. Pozri sa, toto nie je doklad.“

Lexa: „Áno.“

Hudek: „My dáme len ten doklad, dočasne, takto, že to obnáša.“

Lexa: „Môžu, čo chcú. Oni to zrejme sa k niečomu dostali.“

Hudek: „Ale však…Potrebujem s tebou hovoriť. V stredu by sme sa mali stretnúť.“

Lexa: „V stredu?“

Hudek: „No.“

Lexa: „Ty počúvaj, kedy ty chodíš tenis hrávať? Či už nechodíš? Tenis chodíš ešte hrávať?“

Hudek: „Teraz nemôžem, však mi to koleno…„

Lexa: „Máš to koleno, hej.“

Hudek: (nezrozumiteľne)

Lexa: „Rozumiem.“

Hudek: „Mám aj veľa objednaných áut.“

Lexa: „Dobre.“

Hudek: „Tak v stredu by sme si mohli sadnúť na dve hodinky.“

Lexa: „Dobre.“

Hudek: „Dobre?“

Lexa: „Dobre. Dobre, Ľudko, čauko.“

Hudek: „Nazdar.“