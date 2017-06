Macronovi centristé ovládli první kolo voleb. Získali 32 procent hlasů

„Kdo by si to myslel? Kdo by to řekl? Politické uskupení, které ještě před dvěma lety neexistovalo, se chystá drze shrábnout většinu v Národním shromáždění, a boří tím politickou krajinu, která se dlouho zdála neměnná,“ napsal komentátor konzervativního deníku Le Figaro.



Komentátoři ale zároveň poukazují na to, že rekordní neúčast ve volbách brání závěru, že voličstvo plně akceptovalo Macronův projekt.



„Ani 24 procent z prvního kola prezidentských voleb, ani padesátiprocentní nedělní nepřítomnost nesmí vytvářet iluzi, že Francie přestoupila na 'Macronmanii',“ píše podnikatelský list L'Opinion.