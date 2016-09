Londýn: Jaderná elektrárna Hinkley Point bude

Souhlas s projektem za 18 miliard liber (572 miliard korun) je podle vlády spojen s novými podmínkami, které mimo jiné umožní vládní intervenci v případě prodeje kontrolního podílu EDF v elektrárně.

„Po důkladné revizi návrhu na výstavbu Hinkley Point C zavedeme sérii opatření k posílení bezpečnosti a zajistíme, že Hinkley nebude moci bez souhlasu vlády změnit majitele,“ uvedl ministr pro podnikání a energetiku Greg Clark. Britská vláda v dnešním prohlášení rovněž dala najevo, že chce mít větší kontrolu nad budoucími dohodami o zahraničních investicích do jaderné energetiky a další klíčové infrastruktury.

„Po Hinkley bude britská vláda přebírat zvláštní podíl ve všech budoucích jaderných projektech zahrnujících novou výstavbu. To zajistí, že velké podíly nebude možné prodat bez vládního vědomí či souhlasu,“ uvedla vláda. „Přijdou reformy vládního přístupu k vlastnictví klíčové infrastruktury, které zajistí přezkoumání všech dopadů zahraničního vlastnictví pro účely národní bezpečnosti,“ dodala.

Firmy EDF a CGN schválení projektu vítají. „Rozhodnutí britské vlády schválit výstavbu Hinkley Point C znamená znovunastartování jaderné energetiky v Evropě,“ uvedl generální ředitel EDF Jean-Bernard Lévy. Schválení elektrárny vítají i britští odboráři a výrobci, podle kterých by projekt mohl vytvořit až 25.000 pracovních míst.

Projekt byl poprvé oznámen v roce 2007. Termín uvedení elektrárny do provozu byl ale od té doby několikrát odložen kvůli regulačním překážkám, jaderné havárii v japonské Fukušimě a zhoršení finanční situace EDF. Loni se francouzský podnik dohodl, že čínská společnost CGN do projektu vloží šest miliard liber a získá v něm třetinový podíl.

CGN dnes uvedla, že díky souhlasu britské vlády může spolupracovat s EDF na zajištění bezpečného a spolehlivého zdroje elektřiny pro Británii. Snaha britské vlády zajistit si větší kontrolu nad zahraničními investicemi čínskou firmu podle zdroje agentury Reuters neznepokojuje.

Peking v srpnu varoval, že neschválení projektu by mohlo ohrozit vzájemné vztahy mezi Británií a Čínou. List Financial Times s odvoláním na čínské představitele uvedl, že zrušení projektu by mohlo mít negativní dopad i na další plánované čínské investice v Británii.

