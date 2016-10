Lídři Francie, Ruska a Německa chystají summit o Ukrajině

Lídři Francie, Německa a Ruska spolu dnes telefonicky hovořili o konfliktu na Ukrajině. Informoval o tom francouzský prezidentský palác. Podle něj by se mohl co nejdříve v Berlíně konat summit těchto tří zemí a Ukrajiny, podle dřívějších informací by se mohli tito čtyři lídři setkat příští středu.