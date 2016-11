Lidovci navrhli další změny. Z EET chtějí vyjmout farmářské trhy a malé živnostníky

Systém by se podle Bělobrádka měl vztahovat jen na poplatníky s obratem nad 414 tisíc korun. Návrhy, které dnes KDU-ČSL představila ministrovi financí Andreji Babišovi (ANO), podle Bělobrádka tvoří logický celek.

„Navrhneme také, aby vyloučeni byli všichni pláci paušální daně, ne pouze ti, kteří mají 250 toséc korun obrat,“ uvedl Bělobrádek. S tímto podle něj nesouhlasí ministerstvo financí, protože pokud by o vynětí požádali všichni, zahltilo by to finanční správu. O této možnosti jsou lidovci ještě připraveni jednat.

Babiš chce na středečním jednání Sněmovny navrhnout dvě vlastní změny v systému. Vládní ČSSD ho kritizuje, mimo jiné se obává, že poslanci přijdou s dalšími návrhy, což způsobí chaos. Podle lidovců mají návrhy změn své ratio. Odvolávají se na koaliční smlouvu, podle níž mají pokladny být zavedeny u vybraných skupin podnikatelů, nikoli plošně.

„Chceme, aby se platily daně, aby se přiznávaly daně, a zároveň nechceme ničit ty podnikatele a živnostníky, u nichž daňové úniky nehrozí, protože už podle platných zákonů daň buď legálně neplatí, nebo si vydělávají pouze příležitostně, případně jsou v jiném režimu, jako je například paušální daň. Pro tyto skupiny obyvatel je to pouze komplikací,“ vysvětlil návrhy Bělobrádek.

Podle zákona začnou elektronickou evidenci tržeb používat nejprve podnikatelé v pohostinství a ubytovacích službách, a to už od čtvrtka. V první vlně se tak nový systém dotkne 40 tisíc podnikatelů.

