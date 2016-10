Liberland hospodaří v bitcoinech. Audit se rozhodl nezveřejnit

„Všechny finance jsme převedli na bitcoin. Pro ukládání bitcoinů používáme spolehlivé služby fyzické peněženky Trezor produkované v České republice,“ potvrdil webu Euro.cz prezident Liberlandu Vít Jedlička.

Český politik ze Strany svobodných občanů tvrdí, že přeměna majetku pocházejícího zejména z darů na bitcoiny je dobrou investicí. „Pohybu kurzu bitcoinu se neobáváme, jsou podstatně dramatičtější směrem nahoru než dolů. Nákup bitcoinu v dobách jeho počátku byl zajisté nejvíce výnosnou investicí v dějinách lidstva. Jeho cena vzrostla z téměř nuly na dnešních 612 dolarů v horizontu pouhých pár let,“ říká Vít Jedlička.

Samozvaná země, která se nachází na meandru Dunaje a podle Jedličky jde o takzvanou zemi nikoho, očekává podle dřívějších informací letošní příjem ve výši 1,5 milionu dolarů. Na stránce zveřejňuje většinou anonymní dárcovské částky. Výdaje jsou zatím veřejné pouze v rámci prvního čtvrtletí 2016.

Bez auditu

Ačkoli ještě na jaře prezident Liberlandu sliboval, že zveřejní audit hospodaření projektu podepsaný nezávislým auditorem, svůj názor změnil. „Hospodaření jsme zveřejnili interně, rozhodli jsme, že je to lepší než audit. Důvěra v externí audit po Lehman Brothers je stejně na bodu nula,“ argumentuje Jedlička.

Jako audit chce vláda Liberlandu po přechodu na bitcoin využívat systém Blockchain. Blockchain je veřejný seznam, kde jsou anonymně zaznamenány veškeré transakce. Je to chronologický řetězec transakcí, který neustále roste a je sdílený mezi všemi uživateli. Jakmile do blockchainu informace vstoupí, už nemohou být změněny, jelikož každý jednotlivý zápis ovlivní zápisy následující.

Stát je podle Jedličky zodpovědný pouze svým občanům, a proto od něj audit nemožno vyžadovat. „Finanční záležitosti do doby uznání pro Liberland zajišťuje Liberland Limited sídlící v Hong Kongu. Je to mezinárodní korporace řízená prezidentem a viceprezidentem. V Hong Kongu žádné daně ani audity vyžadovány nejsou, je to velmi podobné prostředí, které chceme nastavit v Liberlandu,“ vysvětluje Jedlička.

Největším finančním podporovatelem je Liberland Settlement Corporation, společnost registrovaná ve Švýcarsku. Řídí ji Niklas Nikolajsen ze Švýcarska a podle prezidenta na ní vláda Liberlandu nemá žádný vliv.

Firma má za úkol vytvořit trvalé osídlení na území samozvaného státu. Liberland chce přitáhnout soukromé společnosti, přičemž lákadlem má být nulová daň a téměř žádná omezení podnikání. Stát proto plánuje zřídit pozemkový fond, přes který si budou moci podporovatelé nakupovat parcely území. O tom, jak to bude vypadat, však není jasno. Kontrolu nad územím mezi Srbskem a Chorvatskem na pravém břehu Dunaje, které dosud nebylo delimitováno (jeho správce není určen), převzala až do ukončení jednání mezi balkánskými vládami chorvatská policie.

Čtěte také: