Krejčíř stáhl žádost o azyl, může dojít k opakování soudů

Krejčířova advokátka Karolína Babáková sdělila v dokumentu pro Městský soud v Praze, že Krejčíř podal v JAR zpětvzetí žádosti o udělení azylu. „Podmínky pro vedení trestního řízení jako proti uprchlému nejsou dány,“ napsala. Pokud by soud Babákové vyhověl, Krejčíř by pak podle České televize mohl požadovat opakování i pravomocně skončených soudů, tedy kauz podvodů s akciemi Teplárny Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňového úniku firmy M5, za které dostal souhrnný trest 10,5 roku vězení.

Loni byl také Krejčíř v Česku zatím nepravomocně odsouzen za snahu o vytunelování státního podniku Čepro a přípravu vraždy celníka na 15 let do vězení. Do tohoto trestu se započítávají i jeho dřívější odsouzení.

V případě zrušení rozsudků by se také dostala z exekuce Krejčířova vila za 100 milionů korun, uvedla ČT. Nemovitost by se ale nevrátila Krejčířově rodině, byla by soudem zablokována do nového verdiktu.

Dále čtěte:

Zadeh podal trestní oznámení na žalobce Kadlece, stěžuje si na šikanu

Dalíkova naděje: Nejvyšší soud by měl rozsudek zrušit