KLDR propustila vězněného amerického studenta. Údajně je v kómatu

Dvaadvacetiletý Warmbier je podle Tillersona již na cestě domů, kde jej po více než roce a půl opět uvidí jeho blízcí. Spojené státy jednají také o propuštění dalších tří Američanů vězněných severokorejským režimem, dodal ministr.

Washingtonský deník s odkazem na zdroje z Trumpova okolí napsal, že převoz nařídil prezident kvůli zdravotním důvodům poté, co USA minulý týden kontaktovali severokorejští zástupci. Ti údajně sdělili americkým diplomatům, že Warmbier onemocněl botulismem, což je závažná paralyzující nemoc způsobená intoxikací, která může zapříčinit smrt. Když mu prý byla podána uspávací pilulka, upadl do kómatu, z něhož se dosud neprobral. Do tohoto stavu se dostal v nespecifikované době po březnovém procesu.

„V této chvíli to bereme tak, jako by šlo o nešťastnou náhodu. Ještě dnes večer uvidíme svého syna Otta,“ řekl dnes listu otec Fred Warmbier. Vzhledem k nedostatečné úrovni zdravotnictví v KLDR je těžké říci, zda byli tamní lékaři schopni poskytnout mladíkovi adekvátní péči, poznamenal americký list.

Tillerson se při jednání v americkém Senátu odmítl ke studentově stavu vyjádřit, uvedla agentura Reuters.

Warmbier byl zadržen loni v lednu kvůli pokusu ukrást plakát s politickou tématikou z hotelu v Pchjongjangu. O dva měsíce později dostal trest 15 let těžkých prací za protistátní činnost.

Jeho propuštění přišlo v době napjatých vztahů obou zemí, které zhoršily opakované jaderné a raketové testy Severní Koreje, na něž Trump reagoval tvrdými prohlášeními o možné odvetě.

Student se dostal na svobodu v době pchjongjangské návštěvy někdejšího slavného basketbalisty Dennise Rodmana, který je u severokorejského vedení oblíben, avšak podle amerického ministerstva nedostal žádné úkoly související se zadržovanými.

