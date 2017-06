Klaus zkritizoval výroky Sobotky a Zemana. Hrubá slova prý na veřejnost nepatří

Klaus poznamenal, že slova, která se v poslední době ve vrcholné politice objevují, nepoužívá ani v soukromí. Do politiky podle něj nepatří. Označil je za zbytečná a za sebepoškozující. „Co si o sobě dva pánové, ti dva nebo jiní dva, navzájem myslí, to ať si nadávají někde v zákulisí, ale myslím, že veřejnost to nepotřebuje prožívat s nimi,“ poznamenal bývalý prezident. Hrubnutí politiky označil za velké neštěstí.

Klaus zároveň podotkl, že události kolem odchodu Babiše z vlády nepovažuje za vládní krizi, ale za normální stav a výraz jisté slabosti parlamentní demokracie. Krok Sobotky, který oznámil demisi vlády, označil za pozitivní. Měl v něm podle něj pokračovat. „Pak se to nedohrálo, pak si myslím, že prošustroval, jak se říká, tento krok,“ řekl Klaus. Demisi měl podle bývalého prezidenta Sobotka „dohrát“ a otevřít si tak další pole. Řekl, že nyní premiér odchází do politického ústraní a on toho nelituje. Případné konání předčasných voleb označil za hloupost.

Řešení krize prezidentem a premiérem se podle něj nesehrálo dobře a mělo se to udělat standardnějším způsobem. Politiky obecně zkritizoval, že spolu nevyjednávali. Vymezování každého proti každému co nejsiláčtějšími řečmi podle něj likviduje politickou budoucnost České republiky.

Ke změnám ve vedení ČSSD Klaus řekl, že neví, jestli jsou pro voliče dostatečně zřetelné. Nového volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka označil za konstantu české politiky a zapochyboval, zda se od něj dá očekávat po 25 letech v politice zásadní průlom.

Zkritizoval i pravicové strany. Nově vznikajícím subjektům nevěří, že dokážou v současné době vytvořit reálnou politickou stranu. Řadu jejich tezí by ale mohl podepsat, řekl. ODS podle něj je tichá a málo zřetelná a nedokázala využít nahrávku na smeč, kterou byly události kolem vládních neshod.

Za neúspěchem klasických politických stran pravice a levice je podle Klause určitá zabedněnost, když si myslí, že mají svá místa „vysezená“. V minulosti byly jejich volební programy založeny na sociální struktuře společnosti, která se již poztrácela. Politické strany zůstaly u tradičních témat, i když společností hýbají jiná témata, třeba migrace nebo inkluze ve školách. Jedná se podle něj o celoevropský problém. O novém francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi poznamenal, že jde o prázdný list, kam si každý dosazuje své představy. V České republice se podle Klause naštěstí zatím nikdo takový neobjevil, i když by pro Česko stačil „Micron“, poznamenal.

