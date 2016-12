Kauzu Tluchoře, Fuksy a Šnajdra soud odložil na neurčito

Nečas s manželkou i Boček obžalobu dlouhodobě odmítají. Nečasovi se při příchodu k budově soudu drželi za ruce, několikrát se před soudní síní políbili. S novináři nekomunikovali. „Já jsem nic špatného neudělal a věřím, že se nám to podaří prokázat,“ řekl novinářům Boček.

Advokáti po přečtení obžaloby zahrnuli soud námitkami proti podjatosti olomouckých vrchních státních zástupců, kteří kauzu řeší. Míní, že žalobci postupují protizákonně a kauzou se zabývají, ačkoliv jim místně nepřísluší. Kdyby soud jejich výtky akceptoval, muselo by celé vyšetřování začít znovu. „Naprosto se necítím být podjatý,“ reagoval Brzobohatý. Podle některých advokátů by vyřešení námitek mohlo zbrzdit proces na několik měsíců, podle žalobce by to ale na soudní řízení nemělo mít vliv.

Expremiérovi hrozí šest let

Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm let, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní z luxusních dárků.

Případ trafik je jednou z kauz Jany Nečasové, které v roce 2013 vedly k pádu Nečasova kabinetu. Kauza začala o rok dříve, kdy se vládní koalici nepodařilo ve Sněmovně zvrátit senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo proti i šest poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Později složili poslanecké mandáty, čímž umožnili schválení balíčku. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách.

Nečasová a Boček byli podle obžaloby při vyjednáváních s poslanci prostředníky tehdejšího premiéra, scházeli se s nimi na různých místech, zejména v pražských hotelech. Podplácení poslanců podle státního zástupce Martina Brzobohatého spočívalo v tom, že dostali slib na lukrativní posty, který přijali, a později místa získali.

Dárky za 10 milionů

Nečasová čelí obžalobě také kvůli tomu, že finančnímu úřadu nepřiznala darovací daň za 31 dárků, mezi něž patřily mimo jiné drahé kabelky, náhrdelníky nebo kožichy zakoupené zejména v Pařížské ulici v centru metropole. Jako šéfka premiérova kabinetu dostávala dary od vlivných podnikatelů a manažerů. Cenu dárků policie vyčíslila na 10,1 milionu korun, zkrácená daň podle žalobců činí 736 000 korun.

Původně byli stíháni i tři bývalí poslanci, v jejich případě ale zasáhl v roce 2013 Nejvyšší soud s odvoláním na poslaneckou indemnitu. Stát se jim za stíhání a vazbu veřejně omluvil. K soudu se přišli podívat i jejich advokáti, mezi které patří Lukáš Trojan a Marek Nespala. Podle nich totiž bývalí poslanci v kauze vystupují jako svědci, zároveň ale stále nebylo oficiálně zastaveno jejich trestní stíhání, což se jim nelíbí. „Je to stále ve fázi prověřování,“ řekli ČTK.

Kauza poslaneckých trafik je třetím případem kolem Nečasové, který se dostal před soud. Další se týkají zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování tehdejší manželky premiéra Nečase a možného úniku informací z Bezpečnostní informační služby.

