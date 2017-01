K silvestrovskému masakru v Istanbulu se přihlásil Islámský stát

K teroristickému útoku v istanbulském klubu z noci ze Silvestra na Nový rok se podle agentury Reuters přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). O tom, že za masakrem, který si vyžádal 39 obětí, stojí IS, informovala s odvoláním na bezpečnostní zdroje i turecká média. Podle nich by útočníkem mohl být Uzbek nebo Kyrgyz.