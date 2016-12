Jiří Dienstbier: Trpíme personální nouzí

S Jiřím Dienstbierem jsem se sešel v Poslanecké sněmovně předposlední den v jeho ministerské funkci. Nejen ze způsobu svého odvolání si senátor dělal spíš legraci. Ostatně česká politika podobně agonickou a tajemnou „odvolávací“ ságu, jakou nám dopřál premiér Bohuslav Sobotka, nepamatuje.

Proč premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka odvolal právě vás?

Zřejmě ze stranických důvodů. Vůči mé ministerské práci nezazněla jediná výhrada. Zřejmě někdo na mé odvolání vyvíjel tlak.

Kdo?

Vím, že ještě než jsem na Úřadu vlády došel z premiérovy kanceláře do své, rozesílal už pan Poche (europoslanec ČSSD a její pražský šíbr - pozn. red.) posměšné SMS a zval lidi na pitku, aby to oslavili.

Má pražské trio ČSSD Hulinský-Poche-Březina pořád takovou sílu? Říká se o vás, že jste Sobotkovi v roce 2013 zachránil politickou kariéru.

Na důvody mého odvolání je potřeba se zeptat pana premiéra.

Říkal, že se mu zdáte unavený.

Víte, po lánském puči v roce 2013 měl premiér příležitost změnit vnitřní poměry ve straně včetně pražské organizace. To se bohužel nestalo a dnes se to obrací proti němu. Ti lidé, co usilovali o jeho konec v roce 2013, příště žádné slitování mít nebudou.

Po debaklu ČSSD v krajských volbách Sobotka mluvil o tom, že strana musí oslovit i „piráty", tedy mladší městské voliče...

Já bych to nezužoval na „piráty“. Pokud chce ČSSD uspět, nemůže sázet na konzervativní strategii zaměřenou na nějaké zbývající voliče.

Ptám se i proto, že právě vy jste byl schopný tyto voliče v Praze oslovit.

Usuzuji z toho, že se vedení strany nyní rozhodlo jít konzervativní cestou. Ta ovšem dlouhodobě omezuje prostor pro prosazování programu ČSSD.

Premiér chtěl výměnou ministrů demonstrovat sílu, ukázal ale spíš opak. Z nekonečných spekulací, kdy kdo z vás padne, si nakonec dělali legraci i sami ministři ČSSD.

Kdybych byl na místě premiéra a rozhodl se udělat změny ve vládě, tak provedu rychlý řez. Pozvu si dotyčné k sobě, řeknu jim to a vzápětí návrh odešlu prezidentovi.

Byla to asi nejsměšnější ministerská výměna.

Jak jsem řekl, já bych jednal jinak.

Přečtěte si komentáře:

Petr Weikert: Dienstbierův volný pád

Je pravda, že je premiér v ČSSD stále izolovanější?

Kdybych měl usuzovat podle tří krajských konferencí ČSSD, které právě proběhly, pak byla jeho podpora přímo demonstrativní. (smích)

Měl by Sobotka odstoupit?

Myslím, že pokud ČSSD nevyhraje sněmovní volby, tak skončí a nebudou se ho vůbec ptát.

Neměl by ale skončit ještě před sněmovními volbami?

To záleží na tom, s jakou přijde volební strategií, třeba to bude něco zajímavého.

Problém je, že část ČSSD prostě Sobotku jako svého šéfa nikdy neuznala.

Nemyslím si, že je ČSSD úplně rozdělená. Ti, co proti Sobotkovi kandidovali na sjezdu v roce 2011, ani takzvaní pučisté nikdy nenabízeli programovou alternativu. To byly pouze mocenské ambice.

Myslíte poslance Jeronýma Tejce nebo hejtmana Jiřího Zimolu?

Například.

Znovu vyrazili do boje proti Sobotkovi, tentokrát ale ještě podivněji než v roce 2013. Ani jeden z nich nechce kandidovat na předsedu ČSSD proti Sobotkovi. Není to i na ČSSD moc?

Jejich úvaha je logická: nikdo dnes nechce převzít odpovědnost za výsledek ČSSD v příštích sněmovních volbách.

Neukazuje to na personální bídu ČSSD?

Podle mě se promeškala příležitost změnit ČSSD a nabídnout v ní uplatnění zajímavým lidem, kteří by si udělali jméno a nebyli jen kšeftaři s politikou. ČSSD je v personální nouzi a zdá se, že bude muset dojít ke generační obměně.

Tou měl být před časem právě Sobotka a Michal Hašek. To ale nevyšlo. Proč?

Myslím, že i ti, kteří Sobotku podporovali v roce 2013 na Hradčanském náměstí, očekávali, že se strana více otevře - třeba ohledně sestavování kandidátek. To se děje jen naoko, členové ČSSD ve skutečnosti o ničem nerozhodují. Místo toho se strana novým lidem brání.

Bude na březnovém sjezdu proti Sobotkovi vůbec někdo kandidovat?

Já zatím o nikom nevím.

Mohl by do čela ČSSD nakonec usednout odborářský boss Josef Středula?

Josef Středula je jistě zajímavá osobnost. Ale nejsem si jistý, jestli je vůbec členem ČSSD.

Není. To by se ale určitě dalo rychle změnit, ne?

To ano. Nebývá ale úplně zvykem, aby někdo jeden týden vstoupil do strany a druhý týden kandidoval na jejího předsedu.