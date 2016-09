Izrael se loučil s Peresem. Podle Obamy ztělesnil moderní historii Židů

Obama jako první z podia podotknul, že mezi přítomnými je také palestinský vůdce Mahmúd Abbás a že jeho přítomnost připomíná, že mír zůstává „nedodělanou stavbou“.

Obama Perese označil za přítele, který ukázal spravedlnost a naději, svobodný a plný život naplněný rodinou a velkými sny. Peresova cesta k míru ale podle prezidenta nebyla nikdy naivní.

Izraelský prezident Reuven Rivlin, který hovořil nad rakví jako první, řekl, že Peres naučil mnoho lidí na světě mít rád Izrael. „Byl to mezinárodní vůdce velkého významu, který představoval krásnou tvář Izraele“.

Premiér Benjamin Netanjahu poděkoval přítomným za to, že přijeli vzdát Peresovi čest. „To že vás přijelo tolik, je odkaz jeho optimismu, lásky k Izraeli. Izraelci si hluboce váží této cti, jaké se dostává Šimonovi. Vedl smysluplný život. Byl významný člověk v Izraeli i ve světě. V jeho odkazu nacházíme naději my stejně jako svět,“ řekl Netanjahu.

Jako první ze zahraničních hostů hovořil bývalý americký prezident Bill Clinton, který se považuje za Peresova přítele. „Byl to moudrý bojovník za naši společnou lidskost. Začal život jako jeden z nejnadanějších izraelských studentů, stal se nejlepším učitelem a skončil jako největší snílek. Žil 93 let ve stavu trvalého údivu nad naším neuvěřitelným potenciálem dostat se z ran, zášti, strachu a dával naději zítřku,“ řekl Clinton.

Peresovy děti dcera Cvika a synové Joni a Chemi na Perese vzpomněly jako na otce. Cvika Valdenová řekla, že otec miloval život v přítomnosti i to, co sliboval v budoucnosti. „Pamatuji si domácí páteční večeři minulého roku, kdy on se svými silnými brýlemi hleděl do zpěvníku, nevynechal jediné slovo a zpíval z plných plic,“ sdělila dcera.

Starší syn Joni se přiznal, že po otci zdědil plachost a že slova nemohou popsat, co otec udělal pro Izrael. „Když jsme se ho zeptali, co by chtěl mít napsáno na náhrobku, odpověděl bez váhání: 'Na smrt byl příliš mladý.' I já mám ten pocit, že nás opustil předčasně, mohl udělat ještě mnohé,“ sdělil Joni Peres. Jeho bratr Chemi řekl, že kdyby otec mohl, využil by jistě tuto příležitost k tomu, aby připomněl, že pro politické vůdce neexistuje větší odpovědnost než sloužit lidem.

Podle Peresova přání při eulogiích vystoupil zpěvák David D'or a zazpíval píseň Náš otec, náš král Avinu Malkeinu.

Na Peresův pohřeb se do Izraele sjely delegace ze 70 zemí. ČR zastoupili premiér Bohuslav Sobotka a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Přítomni byli také britský princ Charles, francouzský prezident François Hollande, německý prezident Joachim Gauck, předseda Evropské rady Donald Tusk, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a také prezident Polska Andrzej Duda.

