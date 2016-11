Ivana Trumpová se chce stát americkou velvyslankyní v Česku

Podle listu The New York Post to miliardářova první choť Trumpovi sama řekla. „Byla by to skvělá volba!“ uvedl v reakci mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na twitteru.

„Navrhnu, abych se stala velvyslankyní v České republice,“ citoval list sedmašedesátiletou Ivanu Trumpovou. „Jsem odtud, čeština je má mateřština a každý mě zná. Jsem dost známá ve světě, nejen v Americe. Napsala jsem tři knížky a přeložili je v 40 zemích do 25 jazyků. Jsem známá jako Ivana, fakt se nepotřebuju jmenovat Trumpová,“ dodala. Ujistila také, že Trumpově nynější manželce Melanii nezávidí nastávající roli první dámy.

Zlínská rodačka Ivana Trumpová, za svobodna Zelníčková, se za Trumpa provdala v roce 1977, tehdy to pro ni bylo druhé manželství a pro magnáta první. Rozvedli se v roce 1992 a o rok později si Trump vzal Marlu Maplesovou, se kterou se po šesti letech rovněž rozvedl. Jeho současná žena a budoucí první dáma USA je Melania původem ze Slovinska.

Sedmašedesátiletá Trumpová byla vdaná čtyřikrát, naposledy za italského modela. S Trumpem má tři děti - Donalda, Ivanku a Erica.

Dále čtěte:

