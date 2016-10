Investice do čisté energie klesly nejvíce od roku 2013

Globální investice do takzvané čisté energie byly podle společnosti Bloomberg Energy Finance ve třetím čtvrtletí nejnižší od roku 2013. Přispěly k tomu nižší investice do větrných farem na moři v Evropě a také pokles investic v Číně a Japonsku. Celkové investice do obnovitelných zdrojů energie a chytrých energetických technologií dosáhly 42,2 miliardy USD (1,02 bilionu Kč), což je o 31 procent méně než v předchozím čtvrtletí a o 43 procent méně než ve stejném období loňského roku.