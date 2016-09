Indiáni v USA se bouří. Ropovod je spojil v národní hnutí

Stovky Indiánů z různých kmenů v posledních týdnech zamířili do Severní Dakoty, aby svými několikatýdenními protesty, které se na začátku září strhly až v násilnosti, podpořili tamní Indiány v rezervaci Standing Rock. V ní se dostali do křížku Siouxové s „bílým mužem“ a jeho „moderní technologií“. Tou nebylo nic jiného než ropovod Dakota Access, který má vést velice blízko od indiánské rezervace. Indiáni jeho výstavbu považují za nečestnou a jdoucí na ruku obchodním zájmům a americké vládě.

I když ropovod neprochází skrze rezervaci, vede pod řekou Missouri přesně v místě, kde je i na dohled jedné míle severně od rezervace. A voda z řeky, která teče ze severu na jih, je zdrojem pro osm tisíc obyvatel rezervace. Indiáni proto namítají, že jakýkoli únik ropy by způsobil okamžitou a nenapravitelnou škodu. Během protestů tak bylo možné spatřit transparent „voda je naší první medicínou“.

Kromě toho podle původních Američanů ropovod vede skrze území, která jsou pro ně posvátná a v průběhu posledních 150 let jim byla odebrána. „Je to jako by vedl ropovod skrze Arlingtonský národní hřbitov nebo Katedrálu svatého Patrika,“ říká právník Indiánů Dean DePountis podle listu Washington Post.

(Autor: The All-Nite Images, CC BY 2.0, Flickr)

Ropovod v hodnotě 3,8 miliardy dolarů, který je hotov z 60 procent, nejprve počátkem roku schválily americké úřady. Indiáni v červenci podali žalobu a domáhali se zastavení výstavby ropovodu. Úřady podle nich s nimi nevedly žádné smysluplné rozhovory, jak vyžadují zákony. Zatímco probíhal soudní spor, případ vyvolal zájem po celých Spojených státech a protesty se strhly v celonárodní hnutí.

Solidaritu s obyvateli Standing Rock vyjádřili kromě více než 200 různých indiánských kmenů také další aktivisté, politici či herci. Mezi nimi třeba herci Leonardo DiCaprio a Ben Affleck nebo bývalý prezidentský kandidát Bernie Sanders.

Soud minulý pátek sice zamítl požadavek Indiánů na zastavení výstavby ropovodu, nicméně ministerstvo spravedlnosti, vnitra a americká armáda ještě ten den nařídily, aby se stavba ve sporné oblasti zastavila, „dokud neproběhne celonárodní diskuze ohledně respektování přání kmenů u infrastrukturních projektů“. Jedná se o výrok, který podle odborníků může znamenat výrazný posun v oblasti práv Indiánů.

Když protestující výrok zaslechli, zavládlo mezi nimi velké nadšení, i když se jednalo jen o malé vítězství. Bitva o výstavbu ropovodu bude ještě dlouhá. Proti negativnímu rozsudku soudu se Indiáni odvolají. Na podzim je – a všechny další kmeny v USA – čeká formální vyjednávání s vládou, kde se budou snažit získat větší vliv na podobné projekty, jako je ropovod Dakota Access.

