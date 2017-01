Horší než v Číně. Ostravsko dusí extrémní množství prachu ve vzduchu

Uzavření škol, omezení dopravy i stavebních prací. Takové zprávy před měsícem přinesly agentury z Pekingu, kde koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší atakovaly hodnotu 300 mikrogramů na metr krychlový. Čína je přitom známá jako země, kde se životní prostředí příliš neřeší.

Jak upozornilo sdružení Čisté nebe, v pondělí 9. ledna činila hodinová koncentrace prachu na centrální ostravské Českobratrské ulici 326 mikrogramů, ve Věřňovicích na Karvinsku neskutečných 805 mikrogramů. A v pondělí o půl sedmé večer například meteorologická stanice v Českém Těšíně ukazovala 296 mikrogramů. V neděli ráno zase v Rychvaldu naměřili 447 mikrogramů. Celodenní imisní limit PM10 je 50 mikrogramů. Tento prach proniká do lidských plic a zvyšuje riziko onemocnění.

„Takto výrazné znečištění dlouho nebylo,“ přikyvuje Anna Plošková, ředitelka ekologického sdružení Čisté nebe. „Kombinace teplotní inverze s běžnou situací v ovzduší na Ostravsku tím pádem opět vytvořila rakovinotvorný mix,“ pokračuje Plošková. Naráží na to, že na prachové částice se navazuje karcinogenní benzo-a-pyren, který po vdechnutí proniká až do krve a devastuje lidský organismus.

Přestože o rapidním zhoršení ovzduší se ví už řadu dnů, vedení Ostravy ani Moravskoslezského kraje zatím žádné kroky nechystá. „Radní města se budou problematikou zabývat až v úterý,“ hlásila v pondělí odpoledne Andrea Vojkovská, mluvčí ostravského magistrátu.

Že by ovšem krajské město omezilo vjezd aut do nejpostiženějších lokalit či městská hromadná doprava fungovala pro cestující zdarma, aby lidé nechali svá vozidla doma, se čekat nedá. Vojkovská tvrdí, že s takovými opatřeními nemá Ostrava dobré zkušenosti a většina lidí stále radši pojede svým autem.

„Pro mě osobně je to naprosto k smíchu,“ reaguje na podobné argumenty Anna Plošková. „Chtělo by to trochu sledovat trendy, ale počítám, že ty sem dojdou až tak za dvacet let. MHD zdarma ve smogových situacích je standardem mnoha evropských měst a dokonce i v Pekingu omezují výjezdy aut ve smogových situacích,“ rýpla si do regionálních politiků.

Hlavní krajští znečišťovatelé už přistoupili k omezení výroby. Jak třeba informuje Barbora Černá Dvořáková, mluvčí hutí ArcelorMittal, zastavili mlýnici na uhlí v koksovně, manipulaci se struskou či práce na uhelných skládkách. „V pondělí u nás Česká inspekce životního prostředí provedla kontrolu a shledala, že podmínky plníme,“ přibližuje Dvořáková.

Razantní zlepšení ovzduší meteorologové v nejbližších dnech nečekají. Kvůli velkým mrazům stoupá koncentrace nečistot z lokálních topenišť, navíc vůbec nefouká. A postupně přichází prachová mračna z Polska, kde je situace stejně špatná.

