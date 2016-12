Francouzský premiér Valls končí, chce kandidovat na prezidenta

Valls svůj záměr zveřejnil několik dnů poté, co dosavadní prezident François Hollande naopak vzdal úsilí o druhý prezidentský mandát. Jemu také odstupující premiér věnoval svá první slova po ohlášení kandidatury. „Jeho (Hollandeovo) rozhodnutí je hodno státníka, který veřejný zájem nadřazuje všemu ostatnímu,“ řekl Valls.

„Nastal čas jít dál ve svém závazku. Smysl pro zájmy státu mě dovedl k úvaze, že nemohu již být předsedou vlády. Svůj úřad opustím zítra (v úterý),“ dodal francouzský premiér. Jeho demise povede automaticky k rozpuštění celé vlády.

Valls zdůvodnil svou prezidentskou kandidaturu potřebou zajistit, aby Francie měla svou váhu ve světě, který už není jako dřív, protože jej sužuje terorismus, klimatické změny či nástup krajní pravice. Zdůraznil, že jeho záměr je vzpourou proti náznakům toho, že by levice měla v příštím roce prohrát prezidentské i parlamentní volby.

„Chci nezávislou Francii, neoblomnou ve svých hodnotách proti Číně Si Ťin-pchinga, proti Rusku Vladimira Putina, proti Americe Donalda Trumpa a proti Turecku (Recepa Tayyjipa) Erdogana,“ prohlásil také Valls.

„Chci bojovat proti pravici, jejímu kandidátovi, jeho programu. Se svými starými recepty 80. let nám představuje jako pokrok to, co představuje všeobecný sociální ústup,“ pokračoval Valls, který ujišťoval, že François Fillon rozhodně nemá vítězství v kapse. Fillon v listopadu vyhrál volbu prezidentského kandidáta tradiční pravice.

„Nic není psáno,“ prohlásil Valls o úvahách, že levice nemá ve volbách žádnou šanci, že neshromáždí dostatek voličů a že extrémní pravice je v lepším postavení.

Valls odmítl Fillonův plán zrušení zkrácené pracovní doby zavedené socialisty, stejně jako jeho záměr zavést více doplatků na léky pro nemocné. Také řekl, že nechce, aby děti měly méně učitelů či venkov méně policistů.

Valls rovněž slíbil reformu výkonu státní moci, která by zajistila, aby měli občané ještě větší slovo než doposud.

Podle bleskového průzkumu agentury Ifop, jehož výsledky v neděli zveřejnil nedělník Le Journal du Dimanche, chce Vallse jako kandidáta socialistů v prezidentských volbách 45 procent levicových voličů. Jeho hlavním konkurentem v primárkách by měl být mnohem levicovější bývalý Hollandeův ministr financí Arnaud Montebourg, kterého v průzkumu podpořilo 25 procent sympatizantů levice.

Poslední průzkumy napříč voličským spektrem zatím ukazují, že do druhého kola prezidentských voleb nemá šanci se dostat žádný levicový kandidát. Ve druhém kole by dvě třetiny hlasů měl dostat Fillon a zbylou třetinu vůdkyně nacionalistů Marine Le Penová, která vystupuje proti Evropské unii a imigraci.