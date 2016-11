Francii kvůli terorismu ubývá turistů. Může přijít o světové prvenství

V roce 2015 po lednovém útoku na pařížskou redakci satirického týdeníku Charlie-Hebdo a střelbě v košér samoobsluze zaznamenala Francie pokles počtu zahraničních turistů oproti roku 2014 o pouhých 200 tisíc na 84,5 milionu lidí. Francie tak nepřišla o světové prvenství co do počtu turistů, což se ale letos může změnit.

Po loňském listopadovém masakru se situace totiž prudce zhoršila. Pařížská oblast přišla od ledna do srpna letošního roku o milion turistů a nejméně miliardu eur. Přitom v roce 2015 ji navštívilo 32 milionů lidí. Návštěvnost klesla u velkých dominant města, jako je Vítězný oblouk (o 35 procent) či katedrála Notre-Dame (o 23 procent) nebo muzeum Louvre (o 20 procent). Obsazenost hotelů se snížila o 11,4 procenta.

Ztráty hlásí i středomořské pobřeží, kde v první polovině letošního roku klesl počet počet turistů přilétajících letadly o osm procent. Po červencovém atentátu v Nice, kde zahynulo přes osm desítek lidí, se v srpnu snížila meziročně obsazenost hotelů v oblasti o pět procent. V samotném městě Nice a v nedalekém Cannes dokonce o deset procent.

Velmi nepříjemné to je pro francouzskou ekonomiku, pro kterou zahraniční návštěvníci doposud představovali ročně více než sedm procent hrubého domácího produktu a příjmy kolem 50 miliard eur (1,35 bilionu korun). Také zajišťovali dva miliony až 2,2 milionu pracovních míst přímo či nepřímo spjatých s turistikou.

Francouzské úřady přitom doufaly, že by v roce 2020 mohlo do země dorazit 100 milionů turistů. Pro letošek věří, že se podaří udržet metu 80 milionů návštěvníků. Přitom jen Číňanů ubylo oproti loňskému roku o 600 tisíc, a to na 1,6 milionu.

Kromě terorismu zhoršuje v očích turistů image Francie také větší pouliční kriminalita a nepokoje, které provázejí časté stávky a demonstrace, které zpravidla nepříjemně ochromují dopravu.

