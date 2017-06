Evropská unie bude financovat africkou protiteroristickou jednotku

EU uvolní 50 miliónů eur (přes 1,3 miliardy korun), které potřebuje pět zemí afrického Sahelu na vytvoření společné protiteroristické jednotky pro boj s džihádisty. V Bamaku to podle agentury AFP oznámila šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která se sešla s ministry zahraničí Mali, Čadu, Nigeru, Mauretánie a Burkiny Faso (G5). Tato skupina zřídí novou sílu zahrnující až 5 tisíc mužů rozdělených do vojenské a policejní složky.

Chystaná jednotka se zaměří hlavně na nebezpečnou oblast na hranicích mezi Mali, Nigerem a Burkinou Faso. Policejní složka dostane za úkol potlačit nelegální obchod s drogami, cennostmi a lidmi, který přispívá k financování teroristických organizací.

K plnému nasazení ale síla potřebuje ještě čas na výcvik, s nímž pomohou v Mali působící francouzští vojáci, napsal server rozhlasu RFI.

Počátkem února se v Bamaku sešli prezidenti G5, kteří zformulovali první obecný návrh společné protiteroristické síly. Čadský prezident Idriss Déby tehdy řekl, že nasazení nové jednotky může zachránit životy evropských vojáků, kteří nyní operují v oblasti jižní Sahary.

V nestabilním Mali působí více než 10 tisíc příslušníků mírových sil OSN z různých zemí včetně České republiky. Zhruba 70 členů mírové mise OSN (MINUSMA) už zahynulo, což z této mise činí jednu z nejnebezpečnějších v rámci OSN za posledních deset let, uvedl zpravodajský server BBC.

Mírovým jednotkám pomáhají v boji s džihádisty také drony

Drones help @UNPeacekeeping in Mali (@UN_MINUSMA) respond to threats in hard to reach areas https://t.co/Gywu9QQ4pe #investinginpeace pic.twitter.com/MuPSfl2A1Y