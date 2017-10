Evropská komise žaluje Irsko kvůli daňovým výhodám pro Apple

Komise loni rozhodla, že Irsko řadu let poskytovalo společnosti Apple státní pomoc v podobě neoprávněných daňových výhod a nařídila, aby Apple doplatil na daních do irské státní pokladny 13 miliard eur plus úroky. Irsko však rozhodnutí Evropské komise odmítá a tvrdí, že daňové otázky jsou v kompetenci jednotlivých členských zemí, nikoli v kompetenci komise. Zároveň obvinilo komisi, že v otázce daní pro americkou společnost Apple překročila své pravomoci a zasáhla do národní suverenity členské země.

„Více než rok poté, co komise přijala toto rozhodnutí, Irsko stále nevymohlo peníze, ani částečně,“ uvedla Vestagerová. Dodala, že Evropskou komisi chápe, že v některých případech může být celý proces složitější. Je však nutné, aby členské státy činily dostatečný pokrok směrem k obnovení konkurence na trhu. Apple tak nadále využívá výhod z této podpory. Irsko sice dosáhlo pokroku při výpočtu přesné splatné částky. Plánuje však dokončit veškerou práci nejdříve do března 2018. Termín, do kterého mělo Irsko splnit požadavky komise, byl 3. leden letošního roku.

Apple i Irsko se proti rozhodnutí Evropské komise o zaplacení 13 miliard eur odvolaly. Žaloba na zrušení rozhodnutí ale neumožňuje, aby členský stát pozastavil vymáhání neoprávněné pomoci. Je však možné, například, uložit tuto částku až do rozhodnutí soudu na svěřenecký účet.

Irské ministerstvo financí v reakci na oznámení uvedlo, že nikdy nepřijalo analýzu komise v případě státní pomoci pro Apple. Je odhodláno vybrat dlužné peníze, čeká však, jak dopadne odvolání u soudu, které Dublin podal. Irsko je v neustálém kontaktu s komisí a Applem a je blízko zřízení vázaného svěřeneckého účtu, což zahrnuje i nalezení alespoň jednoho investičního manažera, který bude finance spravovat.

„Je to nanejvýš politováníhodné, že komise podnikla tuto akci, zvláště ve vztahu k případu s tak obrovskou částkou k navrácení,“ uvedlo irské ministerstvo v prohlášení.

Vestagerová dodala, že v případě dalších nelegálních daňových výhod, jako případ Fiatu v Lucembursku, Starbucksu v Nizozemsku a skupiny firem v Belgii, byly peníze vrácené ještě před dokončením odvolání. V těchto případech však byly částky daleko menší.

