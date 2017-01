Dost bylo uprchlíků: Vídeň požaduje evropský limit a centra mimo Unii

„Jde o to ukončit mylnou evropskou azylovou politiku. Všichni musíme přiznat a čestně říci, že absorpční kapacita EU je omezena,“ napsal ve svém konceptu sociální demokrat Doskozil. „Musíme zabránit nelegálním vstupům,“ doplnil podle agentury APA.

Plán počítá s vytvořením migračních center mimo EU, třeba v zemích jako Niger, Jordánsko či Uzbekistán. Zde by běženci podávali své žádosti o azyl. Do vybraných třetích zemí by Doskozil přepravoval i migranty zachráněné ve Středozemním moři.

V centrech chce ministr důkladně a v souladu s lidskými právy i standardy EU přezkoumávat každou žádost a poté vpustit legálně do EU omezený počet lidí. „Při začleňování těch, kteří mají nárok na azyl, je nezbytné zohledňovat hranici kapacit každé země,“ zdůraznil.

Doskozil se svými plány již seznámil ministra zahraničí Sebastiana Kurze a ministra vnitra Wolfganga Sobotku. V únoru chce spolu se Sobotkou představit koncept azylových středisek mimo EU na setkání středoevropských ministrů obrany a vnitra. Později by se měl stát záměr součástí migrační politiky celé EU.

Kurz by do azylových středisek mimo EU „po vzoru Austrálie“ přepravoval i uprchlíky, kteří nezískali právo pobytu v EU, ale nelze je repatriovat do jejich vlasti.

Horní hranice počtu migrantů, které je ochotno Rakousko letos přijmout, činí 35.000 žadatelů o azyl. Zavedení horní hranice kritizovali někteří právníci, ochránci lidských práv a rakouští opoziční politici.

Limit pro uprchlíky chce v Německu předseda CSU Horst Seehofer. Zatím jej ale odmítá kancléřka Angela Merkelová z Křesťanskodemokratické unie (CDU).