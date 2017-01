Doprava loni za projekty utratila dvě miliardy. Letos by to mohlo být více

Ministerstvo dopravy vynaložilo loni na projekty nových dopravních staveb rekordních 2,1 miliardy korun, což znamená ve srovnání s rokem 2015 o více než 300 milionů korun více. V letošním roce by toto číslo mělo ještě vzrůst. Uvedl to ministr dopravy Dan Ťok. Do budoucna by se tak mohlo otevírat mnohem víc nových dálnic, silnic a dalších dopravních staveb. Letos bude zprovozněno na 40 kilometrů nových dálnic, v čemž jsou ale započítány i tři úseky rekonstruované dálnice D1 (přes 20 km).