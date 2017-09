Donald Trump ruší vízový program pro statisíce dětských přistěhovalců

„Abychom získali zákonný imigrační systém v souladu s našimi národními zájmy, nemůžeme umožnit přijít všem, kteří by rádi… To by byla politika otevřených hranic, kterou Američané správně odmítli,“ prohlásil Sessions na tiskovém brífinku, kde zdůvodnil Trumpovo rozhodnutí ukončit program platný od roku 2012.

Obamův výnos tehdy umožnil lidem, kteří přišli do Spojených států se svými rodiči jako děti, získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení. Podle statistik amerických imigračních úřadů pobývalo vloni v rámci ochranného programu v USA přes 700 tisíc lidí.

Sám Trump se ke svému rozhodnutí vyjádřil v tiskovém prohlášení, v němž obvinil Obamu, že nařízením DACA obešel Kongres. Prezident chce, aby byla imigrační pravidla upravena zákonem, který může schválit pouze Kongres. Program proto bude v omezené podobě pokračovat ještě půl roku, než bude zcela zrušen. Po tuto dobu vláda podle informací ministerstva vnitřní bezpečnosti obnoví víza a pracovní povolení některým jejich dosavadním majitelům, nebude však přijímat nové žádosti.

Trump dnes zopakoval své časté tvrzení o tom, že mladí přistěhovalci berou práci rodilým Američanům, kteří jsou pro současnou vládu na prvním místě. „Zapomenutí muži a ženy již nebudou zapomenuti,“ napsal prezident na twitteru, čímž naznačil, že pracovní místa mladých lidí narozených převážně v Latinské Americe chce pro nespokojené Američany, kteří mají pocit, že na ně předchozí vlády zapomínaly.

Na Trumpovu hlavu se po Sessionsově oznámení snesl hněv demokratických lídrů. Předsedkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová označila prezidentův krok za „velmi ostudný příklad politické zbabělosti“. Šéf demokratické senátní menšiny Chuck Schumer uvedl, že se jeho strana pokusí zablokovat Trumpovo rozhodnutí.

Komentátoři se vesměs shodují, že šance udržet program při životě pomocí zákona je malá, neboť se demokraté pokoušeli podobnou normu přijmout více než desítku let a nepodařilo se jim to ani v době, kdy měli v obou komorách Kongresu většinu. Nyní je ovládají republikáni, z nichž většina není vstřícnému přístupu k migrantům nakloněna.

Proti Trumpovu rozhodnutí demonstrovaly před Bílým domem desítky lidí a další zastánci práv přistěhovalců se chystali vyjít do ulic v několika amerických velkoměstech.

Nesouhlas dali najevo i někteří zaměstnavatelé. Podle šéfa Microsoftu Brada Smithe mladí přistěhovalci zvyšují konkurenci na pracovním trhu a jsou důležitou součástí této softwarové společnosti. Kongres by měl proto jejich situaci co nejdříve vyřešit, dodal Smith.

