Die Welt: Havel chybí Česku, Evropě i světu

„V nekrologu v den úmrtí Havla 18. prosince 2011 jsem napsal: 'Bude chybět. Nejen Čechům.' Tehdy jsem si ale nemyslel, že bude tolik chybět - Čechům, Evropě a světu,“ napsal v komentáři Hans-Jörg Schmidt, podle něhož by Havel dával jasně najevo své názory.

„Považuji za jisté, že by ostře protestoval proti nedůstojnému způsobu zacházení s migranty ze strany ministerstva vnitra v Praze. On, který byl přesvědčeným Evropanem, by v každém případě požadoval lidskost,“ míní Schmidt.

Zda by Havel podpořil kvóty na přerozdělení uprchlíků v rámci Evropské unie, to podle autora komentáře nevíme. Pragmaticky by se podle něj český exprezident ptal, jak udržet v České republice uprchlíky, kteří chtějí jinam. Nezůstal by však jen u toho, ale vyzval by také vládu, aby se třeba výrazně více angažovala v uprchlických táborech v Turecku, v Libanonu nebo v Sýrii, myslí si Schmidt.

„Určitě by viděl dále za český horizont než jeho následovníci Václav Klaus a Miloš Zeman. První v Německu podporuje AfD. Současný prezident o víkendu navrhl vystěhovat 'ekonomické běžence' na prázdné řecké ostrovy nebo je internovat v neobydlených částech severní Afriky,“ poznamenal také komentátor.

Něco takového by podle něj Havla ani v náznaku nenapadlo, stejně jako cestovat na řecký Rhodos na konferenci pořádanou blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimirem Jakuninem, na něhož jsou uvaleny zahraniční sankce. Letos se konference na Rhodu zúčastnil jak Zeman, tak Klaus.

Jinak než tito dva politici by Havel podle Schmidta vystupoval i v dalších otázkách. Výrazně by se zasazoval o to, aby Britové zůstali v Evropské unii a jejich rozhodnutí osmadvacítku opustit by hluboce litoval. V žádném případě by nemohl dát přednost Donaldu Trumpovi před Hillary Clintonovou, jako to udělal Zeman, konstatuje pražský dopisovatel Die Welt.

