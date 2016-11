Další šance na mír. Kolumbijská vláda a povstalci uzavřeli novou dohodu

Nový dokument je výsledkem jednání obou stran v kubánské metropoli Havaně, jehož záměrem bylo mírovou dohodu upravit tak, aby byla pro občany přijatelná. Vláda a rebelové řekli, že v nové dohodě jsou zahrnuty změny, které navrhly různé společenské skupiny. „Dospěli jsme k nové dohodě s cílem ukončit ozbrojený konflikt. Dohoda zahrnuje změny, upřesnění a návrhy předložené nejrozmanitějšími částmi společnosti,“ konstatovaly strany ve společném prohlášení.

Původní historickou dohodu podepsal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos 26. září s cílem ukončit více než 50 let dlouhou občanskou válku, která si vyžádala životy čtvrt milionu Kolumbijců a vyhnala z domovů téměř šest milionů lidí. Dohodě předcházely čtyři roky jednání v Havaně. Ale 2. října v referendu Kolumbijci dohodu těsně odmítli. Podle kritiků byla dohoda k povstalcům příliš shovívavá.

Prezident Santos následně prodloužil příměří s rebely až do konce letošního roku a zahájil jednání o nové dohodě. Santos za snahu ukončit více než půlstoletí trvající ozbrojené povstání získal letos Nobelovu cenu za mír.

„Nová dohoda je příležitostí vyjasnit pochyby, ale především všechny sjednotit,“ prohlásil vládní vyjednávač Humberto de la Calle, který společně s vyjednávačem povstalců Ivánem Márquezem nový dokument podepsal. Vyjednávač vlády nicméně neupřesnil, zda bude dohoda znovu předložena voličům k posouzení v referendu či zda o ní bude hlasovat parlament, napsala agentura AP.

Podle vládního vyjednávače se změny v dohodě týkají především justice, trestů pro bojovníky obviňované z válečných zločinů a odškodnění obětí konfliktu. Ti, kdo nesou odpovědnost za zločiny, si své tresty řádně odpykají, ujistil Humberto de la Calle.

Kritikům původní dohody se nelíbilo, že by rebelové, kteří jsou odpovědní za válečná zvěrstva, nešli do vězení, ale dostali by „alternativní tresty“. Podle nové dohody budou muset rovněž povstalci předložit výčet získaných peněz a majetku. Účastníci konfliktu, kteří čelí obvinění z drogových zločinů, stanou před vysokými soudy. Prezident Santos uvedl, že se naopak nepodařilo prosadit požadavek odpůrců dohody, aby povstalečtí vůdci nesměli kandidovali ve volbách. Žádné funkce jim nebudou automaticky přiděleny, ale kandidovat mohou, prohlásil Santos.

Americký ministr zahraničí John Kerry poblahopřál Kolumbijcům k dosažení nové mírové dohody. „Po 52 letech války nemůže žádná mírová dohoda uspokojit všechny do detailů. Tato dohoda ale představuje důležitý krok vpřed na cestě Kolumbie ke spravedlivému a trvalému míru. Spojené státy budou ve spolupráci s kolumbijskou vládou pokračovat v podpoře realizace mírové dohody,“ řekl.

